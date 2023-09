Congrès des Régions : « L’avenir n’est ni au productivisme, ni à la décroissance, mais à l’équilibre »

« Nous avons un enjeu de transformer notre société et notre mode de vie. Cela ne peut passer que par la pédagogie et la bienveillance. Pour emmener le plus grand nombre vers les transitions, il fait développer une capacité à comprendre l'autre, à convaincre sans stigmatiser. » Dans un contexte politique, où les collectivités appellent non à moins d'État mais à mieux d'État, Carole Delga défend l'action et le jeu collectif. En clôturant la première journée du 19e congrès des régions de France, qui se tient mercredi et jeudi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la présidente de la Région Occitanie et présidente de Régions de France a rappelé de manière subtile au gouvernement que les régions devaient elles aussi être actrices de la politique de transformation sociale et environnementale. Une autre façon de reprendre la formule utilisée juste avant par Xavier Bertrand, son homologue des Hauts-de-France, disant que « la République des territoires, ce n'est pas sans l'État mais avec les territoires ».

Marier bon sens et pragmatisme

Dans le rythme d'une journée s'interrogeant sur « Comment concilier le développement des territoires et la préservation des ressources naturelles », Carole Delga et son hôte, le président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, ont conclu les débats de la plénière sur une note optimiste et d'énergie collective, voire inspirante pour l'avenir, mariant bon sens et pragmatisme.

« Il n'y a rien de tel que de passer à l'action et ne surtout pas rester dans l'entre-soi » a martelé Loïg Chesnais-Girard, juste avant la tenue du premier comité État-Région de mobilité (tarification, infrastructures, matériel) organisé avec Clément Beaune, le ministre des Transports.

« Que l'on soit élus ou décideurs, on doit penser à tous les défis qui arrivent en ayant en tête les enjeux du quotidien et la lutte contre la radicalisation des débats. L'avenir n'est ni le productivisme ni la décroissance mais l'équilibre entre le vivant humain et sujets sociaux », a ajouté l'édile qui avait invité sur la scène du Palais du Grand Large deux exemples bretons pouvant inspirer l'action politique : ceux des expéditions scientifiques Under The Pole, qui permettent de faire remonter la parole des scientifiques puis de la vulgariser, et de la société concarnoise Kairos fondée par le skipper Roland Jourdain.

Associée au fonds de dotation Explore, elle est spécialisée dans la R&D sur les biomatériaux (le lin entre autres) appliqués aux navires de course au large et à d'autres secteurs. Son projet mêle sobriété, performance et réduction de l'impact sur le vivant.

«Être dans le concret pour trouver les solutions, pas dans le flot de paroles »

« Comme ces acteurs des territoires, nous partageons le souci du diagnostic exact. L'enjeu des transitions implique d'être dans le concret pour trouver les solutions et pas dans le flot de paroles », a insisté Carole Delga. « Poser un diagnostic lucide évite de verser dans le catastrophisme, ensuite il faut trouver l'énergie pour mettre en œuvre des solutions par le collectif. »

Les deux élus ont ainsi voulu faire partager l'idée qu'en découvrant de nouveaux espaces, les scientifiques et chercheurs parlent d'avenir, et « c'est un antidote à la morosité ! ».

« Avec son projet, Roland Jourdain attire du monde à Concarneau. Il répond à une quête de sens qui s'affranchit des territoires », s'est enthousiasmé Loïg Chesnais-Girard, défendant une approche bretonne et concrète des solutions.

Après une journée d'exploration sur des questions comme la transition énergétique des filières halieutiques, la transformation des modèles touristiques, l'éco-responsabilité ou l'économie solidaire, le dernier plateau de la journée a donc prôné une « sobriété heureuse et créative », capable « d'embarquer tout le monde dans un nouveau récit ».

Roland Jourdain a pour sa part convié les grands groupes à venir plus souvent chez lui. « La transformation en entreprise sera un gros vecteur de changement » a-t-il affirmé.