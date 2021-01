Affaire du siècle sur le climat : la faute de l'État reconnue par la rapporteure publique

Les quatre ONG a l'origine de L'Affaire du siècle, une procédure judiciaire inédite contre l'Etat français visant à faire reconnaitre sa responsabilité dans le réchauffement climatique, ont désormais de bonnes raisons d'espérer une "victoire historique". Jeudi 14 janvier, lors d'une audience devant le tribunal administratif de Paris, elles ont en effet obtenu un soutien de taille: celui de la rapporteure publique au procès, Amélie Fort-Besnard. Comme tentent de le faire valoir les associations Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France, et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l'Homme, la magistrate a considéré que la France, en ne prenant l'ensemble des mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ses propres promesses nationales et internationales sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a bien commis une faute engageant sa responsabilité.

Dans un plaidoyer d'une heure et demie, elle s'est également dite favorable à une autre évolution du droit environnemental. Elle a estimé qu'une personne publique...