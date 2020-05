« Cette crise a complètement validé notre raison d'être », Bertrand Camus (Suez)

LA TRIBUNE - Suez vient de rendre publique sa raison d'être. Pourquoi ce choix?

BERTRAND CAMUS - Dans notre plan stratégique, qui a été présenté aux marchés en octobre, nous avons explicité notre vision, la direction vers laquelle nous voulons nous diriger: devenir le leader mondial des services à l'environnement d'ici 2030. La raison d'être en est le complément nécessaire, telle que nous l'avons conçue; elle exprime pourquoi nous existons et notre proposition de valeur.

Comment a-t-elle été élaborée?

Nous l'avons travaillée en même temps que le plan stratégique, dès ma prise de fonctions en mai 2019. Nous avons souhaité que son élaboration soit concertée, au travers de plusieurs étapes. Une première version du texte a ainsi été conçue grâce à la consultation de nos 90.000 collaborateurs ainsi que d'autres parties prenantes (clients, actionnaires, associations etc.), et l'analyse de leurs 20.000 réponses grâce notamment à l'intelligence artificielle. C'était important de comprendre la culture de l'entreprise, des femmes et des hommes qui la composent, pour en tirer le meilleur parti, s'appuyer sur ses points forts. Ce texte a ensuite été revu par des experts.

Comment la résumer?

Au cœur de notre raison d'être, il y a notre volonté de contribuer au développement économique et humain de l'ensemble de nos clients (collectivités, citoyens, consommateurs, industriels), grâce à notre capacité à anticiper tout en partant d'actions concrètes et immédiates. Une telle capacité est profondément liée à nos métiers: quand on développe une infrastructure ou un service, avec des contrats à 15, 20 voire 30 ans, les objectifs sont forcément fixés à long terme. Dans notre offre, nous nous devons d'anticiper les évolutions des besoins. Mais ce timing est aussi nécessaire pour faire face aux grands enjeux de la planète: réchauffement climatique, chute de la biodiversité, dégradation de la qualité de l'air. Il y a une urgence à agir dès maintenant, en adressant ces menaces de manière innovante et concrète, si nous voulons que demain la planète soit encore vivable.

Avez-vous inscrit votre raison d'être dans vos statuts?

La question a été débattue. Nous avons finalement opté pour une déclaration non inscrite dans les statuts et cela pour deux raisons. La première est que toutes les conséquences juridiques d'une inscription dans les statuts ne sont pas encore clairement éditées,...