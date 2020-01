Suez désigne Philippe Varin comme futur président

Le conseil d'administration de Suez a désigné Philippe Varin comme son futur président en remplacement de Jean-Louis Chaussade, dont le départ était prévu cette année, a annoncé vendredi le groupe de gestion de l'eau et des déchets. La nomination de Philippe Varin, un spécialiste de l'industrie qui a notamment été président du directoire du groupe automobile PSA et plus récemment président du groupe nucléaire Areva, doit encore être validée par l'assemblée générale des actionnaires en mai, indique Suez dans un communiqué.

L'assemblée générale devra aussi se prononcer sur une modification des statuts pour permettre à Philippe Varin, 67 ans aujourd'hui, d'exercer ses fonctions pendant les quatre ans de la durée de son mandat.

Une " expérience industrielle et internationale"

"Ses qualités humaines, son expérience industrielle et internationale apporteront une contribution majeure dans la mise en œuvre de notre plan stratégique Shaping Suez 2030. Je me réjouis de faire équipe avec lui", a commenté le directeur général du groupe, Bertrand Camus.

Jean-Louis Chaussade présidait le conseil d'administration depuis mai, après avoir été pendant dix ans directeur général de Suez Environnement (rebaptisé Suez en 2015) depuis 2008, en tandem sans interruption avec Gérard Mestrallet à la présidence du groupe.