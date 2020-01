Citoyens et entreprises bientôt priés de mieux recycler, moins gaspiller et "déconsommer"

Le concept, fondé sur la nécessité de limiter la consommation des ressources naturelles, a été défini dès 2015 par la loi de transition énergétique, qui avait déjà reconnu l'économie circulaire comme un objectif national. Depuis, ce pilier du développement durable peine toutefois à se frayer une place dans l'opinion publique, à côté de la prise de conscience de la crise climatique et bien au-delà de l'urgence du tri et du recyclage à laquelle il est souvent réduit.

2020 s'annonce toutefois comme l'année de la consécration de cette notion dans toute sa complexité. Et ce, encore via un texte législatif: le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, présenté en juillet en conseil des ministres et examiné en première lecture par les deux chambres du Parlement tout au long du deuxième semestre 2019. Le gouvernement, pour qui il doit incarner l'intérêt de l'acte II du quinquennat pour l'urgence écologique, le prépare depuis 2017, lorsqu'il a lancé l'élaboration d'une feuille de route pour l'économie circulaire, finalisée en 2018.

Le débat parlementaire et sociétal autour du projet de loi a, jusqu'à présent, été parasité par...