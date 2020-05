De plus en plus demandée, une relance "verte" serait aussi plus efficace

Inclure des mesures "vertes" dans les plans de relance qui suivront la crise est un enjeu non seulement écologique, mais également d'efficacité. Les politiques de relance respectueuses du climat et conçues sur le long terme ont en effet souvent un meilleur impact économique, relève une étude publiée mardi 5 mai par l'Université d'Oxford.

"Les projets verts créent plus d'emplois, génèrent des rendements à court terme plus élevés par dollar dépensé, et conduisent à de plus grandes économies de coûts à long terme, par rapport aux mesures de relance budgétaire traditionnelles", résume le communiqué de presse de présentation de l'enquête, laquelle compte parmi ses auteurs, aux cotés du professeur Cameron Hepburn, le prix Nobel Joseph Stiglitz, ainsi que l'économiste britannique Nicholas Stern, auteur en 2006 d'un important rapport sur l'"économie du changement climatique". Une conclusion qui se fonde sur des entretiens menés avec 231 experts de 53 pays, notamment des responsables de banques centrales et des fonctionnaires de ministères des Finances, interrogés sur l'impact de 700 politiques de soutien ou de relance mises en œuvre depuis 2008 à travers le monde -classées en 25...