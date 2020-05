"Imaginons un 5% qualité de vie par projet immobilier" (Jean-Michel Wilmotte, architecte)

LA TRIBUNE - Les avis divergent sur la propagation du Covid-19. Est-ce la densité des villes ou la suroccupation des habitats qui en est la principale cause ?

JEAN-MICHEL WILMOTTE - Il est possible d'avoir de la densité si l'on compose la ville avec de l'espace public et des espaces verts. En réalité, c'est la densité à l'intérieur des appartements eux-mêmes où les gens sont confinés dans des espaces très réduits qui explique peut-être ce phénomène. C'est aussi beaucoup un problème d'hygiène. S'ils veulent habiter à Paris, par exemple, ils sont obligés d'accepter de vivre dans de petits espaces.

C'est pourquoi il vaut mieux rééquilibrer entre l'espace public et l'espace privé. Habiter la ville doit se faire de façon plus agréable. Cela doit être une joie et non plus une simple fonction. A nous les architectes d'y réfléchir davantage, même si les commanditaires nous demandent de remplir la totalité du coefficient d'occupation des sols pour ne pas perdre de centimètre carré.



Certes, les terrains sont de plus en plus chers avec des charges foncières croissantes à répartir sur le prix de vente au mètre carré, mais nous devrions aussi obliger les promoteurs à vivre dans les lieux...