Grand débat : les architectes lancent une plate-forme sur la transition écologique

'"Comment mieux construire et mieux rénover ?", "Comment financer la transition écologique ?", "Quelles solutions pour un aménagement écologique et solidaire de nos territoires ?" et "Comment mieux associer les citoyens à l'aménagement de leur cadre de vie ?". Pendant le grand débat le Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) a mené sa propre consultation auprès de ses adhérents et du grand public, recueillant plus de 1.500 contributions et aboutissant à 155 propositions. La transition écologique, la maîtrise des énergies et des ressources, la biodiversité et la santé dans les bâtiments sont les principaux sujets qui ont émergé.

C'est pourquoi le CNOA a décidé d'inaugurer ce 29 mars une nouvelle plateforme "pédagogique", proposant études de cas, contributions et ressources, sur quatre nouveaux thèmes : l'architecture au cœur de la transition écologique, l'anticipation des solutions, les ressources et l'énergie, ainsi que la révolution numérique et l'écologie. Il s'adresse aux architectes, aux étudiants, ainsi qu'aux "maîtres d'ouvrage qui ont besoin d'être convaincus", persifle son président Denis Dessus. Le climatologue et glaciologue Jean Jouzel assure la présidence du comité scientifique au côté de professionnels, de chercheurs en sciences humaines et d'élus, maires ou parlementaires. "Nous n'allons pas sauver le monde, mais nous voulons être responsables" avance Denis Dessus.

Le béton, "l'amiante de demain" ?

Dans le viseur de l'Ordre, se trouve notamment le béton. "Le dégagement de dioxyde de carbone réchauffe et dérègle la planète, pointe l'architecte Julien Vincent. "Une tonne de ciment équivaut à une tonne de CO2. Le béton représente 7% du dérèglement mondial." En matière de rénovation, ce professionnel érige ainsi le chanvre comme isolant biosourcé "qu'on peut mettre en avant et [sur lequel] on peut avancer sereinement". Dans cet esprit, le Conseil national assure aussi qu'il ne prescrit "plus aucun" matériau ou matériel dont il a "l'assurance" qu'il n'est pas bénéfique pour la santé des occupants. "On ne veut pas que le béton soit l'amiante de demain", renchérit le président du CNOA Denis Dessus.

Autre ennemie : la norme créée par un groupe de pression. "Quand nous prenons notre crayon, nous avons 7.000 règles à gérer. Elles nous permettent d'augmenter la performance des bâtiments,", relève Denis Dessus" mais elles sont insupportables quand elles sont le résultat d'un lobby." Invité à donner un exemple précis, il explique que les portes coupe-feu, réalisées hier par des menuisiers pour 200 euros, sont désormais fabriquées par deux entreprises "en situation de monopole" à 1.000 euros pièce. Le Conseil national recommande donc la création d'un "Yuka des matériaux", c'est-à-dire une application qui facilite la traçabilité et la lisibilité des produits sélectionnés.

"Une route change de propriétaire tous les 3 km !"





Quid par ailleurs des élus locaux habilités à délivrer les permis de construire et à définir les plans locaux d'urbanisme ? Le CNOA formerait déjà les maires en ce sens, répond Denis Dessus. "Il leur est demandé d'être sachant sur tellement de sujets mais ils sont de moins en moins accompagnés", regrette-t-il. "Avant, ils avaient la direction départementale de l'équipement avec des guides qualitatifs. Aujourd'hui, avec la complexité du mille-feuille administratif, qui gère un même territoire ? C'est une perte qui rend difficile l'acte de faire et de construire. Une route change de propriétaire tous les 3 kilomètres..."

Parmi les autres propositions déjà transmises à leur ministère de tutelle, l'Ordre des architectes plaide également pour un diagnostic global dans toute opération de rénovation tout en intégrant les "exigences de santé". De même, il appelle à encourager l'expérimentation architecturale pour "accélérer" la transition écologique. Quelle que soit l'attention qui sera portée à leurs revendications, le ministre de la Culture Franck Riester leur aurait déjà promis de travailler "en grande transversalité" avec ses collègues François de Rugy (Transition écologique et solidaire) et Julien Denormandie (Ville et Logement).