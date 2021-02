Neutralité carbone : la France soutient une normalisation exigeante de la notion

Tout le monde en parle. Dans les engagements contre le réchauffement climatique des Etats, des collectivités locales et des entreprises, la notion de "neutralité carbone" joue un rôle de plus en plus central. Consacrée lors de la COP21 en tant que prérequis pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, elle figure en effet dans l'article 4.1 de l'Accord de Paris, qui évoque la nécessité de parvenir à un « équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle ». Dans son Rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5°C publié en 2018, le Giec - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - l'a ensuite élevée comme cap à atteindre avant 2050 au niveau mondial afin de maintenir la bonne trajectoire.

La France a d'ailleurs intégré cet objectif, qui implique de doubler les puits et de réduire par six les émissions, dans sa Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Et le secteur privé ne cesse de s'approprier le concept, bien que souvent selon la seule logique de compensation carbone issue du protocole de Kyoto, qui consiste à