Climat : le Covid-19 a freiné les financements, déjà faibles, pour l’adaptation

Particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique, les pays en voie de développement se retrouvent d'ailleurs aussi particulièrement fragilisés par la crise.

Entre 2017 et 2018, seulement 30 milliards de dollars par an ont été consacrés à l'adaptation au changement climatique: un montant largement inférieur aux besoins. En 2020, à cause de la priorité donnée à la santé et à l'économie, cette somme a baissé, dénonce un rapport publié vendredi.