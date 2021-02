Corinne Lepage : « En matière de climat, on assiste à une révolution juridique »

« Le travail des avocats consiste à avoir un peu d'imagination juridique en fonction du système de chaque pays », estime Corinne Lepage.

ENTRETIEN. Multiplication des actions judiciaires contre les États et les entreprises, reconnaissance de l'écocide, réformes constitutionnelles... Alors que le tribunal administratif de Paris doit rendre cette semaine une première décision dans l'Affaire du siècle, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et avocate engagée pour la cause écologique, analyse pour "La Tribune" l'évolution rapide et hétérogène du mouvement mobilisant le droit et les juges pour le climat.