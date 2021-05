Avec le XC40, Volvo s'affirme avec force dans le 100% électrique

Série spéciale électrique - Saison 2 - Épisode 6

Paradoxalement, si Volvo est l'une des marques européennes les plus vertes, elle ne disposait pourtant d'aucun véhicule 100% électrique jusqu'ici. Ses SUV massifs sont majoritairement vendus dans des versions hybrides rechargeables (plus de 80% sur le XC90, le plus gros). Impossible pourtant de faire l'impasse sur le 100% électrique, d'autant que la marque suédoise a indiqué qu'elle souhaitait accélérer l'électrification de sa gamme. En attendant, Volvo est parvenu à convertir son XC40, le plus petit SUV de sa gamme, dans une propulsion 100% électrique, avec un niveau de performance bluffant.

Ambiance feutrée à bord

Sur le look, rien de nouveau. Ce SUV de 4,42 mètres de long est connu de tous, avec sa silhouette baraque signature de robustesse et de longévité. Les feux led avant et arrière affûtent ce regard et confèrent cette modernité premium à une marque qui a beaucoup investi dans l'innovation. A l'intérieur, cette version du XC40 pêche un peu pour ces plastiques en guise de finition de la planche de bord. Dommage, Volvo nous a habitués à plus noble. Mais rien ne lui enlèvera cet habitacle généreux et cette acoustique superbe qui crée une ambiance feutrée et conviviale. Les places arrière sont aussi très accueillantes. Le confort est total. Côté connectivité, Volvo ne semble pas avoir rattrapé le retard sur un Tesla avec un système de navigation complet mais qui manque encore d'ergonomie pratique.

C'est bien entendu côté conduite que le XC40 est très attendu. Et de ce point de vue, le SUV suédois n'a rien à envier à ses concurrents y compris les plus prestigieux. Avec 408 chevaux et un couple puissant de 660Nm (newton mètre, qui mesure la puissance d'accélération), elle assure se place en haut du panier. Le XC40 fait du 0 à 100km/h en 4,9 secondes. En revanche, si son autonomie de 418 km (norme WLTP pour Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure), est correcte, elle est très en-dessous de ce que les marques premium proposent désormais (jusqu'à 600 km pour une Tesla Model 3). Cette performance est somme toute plutôt pas mal pour un modèle qui n'a pas été conçu initialement pour l'électrification. Impossible de ne pas évoquer la qualité des suspensions qui fait que le XC40 reste une Volvo, avec tout le plaisir et le confort qu'on lui reconnaît.

Prix élevé, mais cohérent

Côté prix, pas de surprises. Les voitures électriques sont, par nature, chères. A 58.490 euros, le tarif nous paraît cohérent avec ce produit très premium. Avec le XC40, Volvo débarque dans l'univers du 100% avec un produit crédible et convaincant, qui n'enlève rien à son statut de marque premium et innovante. En attendant la suite avec un imminent C40, son équivalent en version coupé, là aussi, une première pour la marque suédoise.

