Dacia Spring : la surprise électrique à prix imbattable

Série spéciale électrique - Saison 2 - Épisode 5

L'univers des voitures électriques est plein de surprises... La dernière en date est arrivée là où on ne l'attendait pas : la Dacia Spring. Cette micro-citadine est tombée comme un cheveu sur la soupe de l'avalanche de nouveautés des voitures 100% électrique. Son atout : son prix extraordinairement compétitif, presque moitié moins qu'une Renault Zoé, sa cousine française. Fabriquée en Chine, la Spring dispose néanmoins d'autres qualités, elles aussi inattendues.

Des proportions équilibrées mais compactes

Sur le style, la première voiture électrique signée Dacia a plutôt misé sur le fun. Des rondeurs et un faux air de SUV avec ses tours de roues foncés, ses barres de toit et ses flancs ajourés. Les designers de la marque roumaine ont su équilibrer harmonieusement les proportions de cette voiture de seulement 3,71 mètres de longueur.

Mais ces belles intentions s'arrêtent là. L'intérieur de cette version business qui va notamment équiper les flottes de voitures en libre service, est totalement dépouillé jusqu'à sa plus simple expression. Ambiance froide, assise rigide, pas de rangements entre les sièges ou de repose-bras... La marque low cost du groupe Renault consent toutefois à installer un écran tactile. C'est mieux que rien, parce que, voiture électrique oblige, il faut aussi digitaliser le tableau de bord. Pour le reste, les plastiques envahissants dramatisent l'ambiance glaciale de l'habitacle. Mais Renault promet un intérieur plus confortable pour la version voiture particulière avec une assise plus confortable.

Agrément de conduite au top

Heureusement, la Spring semble s'être plutôt réservée pour la partie confort de conduite... Et de ce point de vue, elle nous a très agréablement surpris. Elle s'est montrée très dynamique, et son petit empattement nous a fait apprécier la conduite en ville. A cela, il faut ajouter une direction très assistée auquel on peut joindre son beau rayon de braquage... La Spring est un véritable jouet fun à conduire.

Sa légèreté est un atout pour cet agrément de conduite, mais elle traduit aussi sa principale faiblesse, son autonomie. La micro-citadine électrique la moins chère du marché annonce seulement 230 km d'autonomie en normes WLTP, ce qui explique le faible poids des batteries. Néanmoins, pour un usage urbain (et la Spring ne se destine pas à autre chose), c'est amplement suffisant.

Un prix incroyablement accessible

Certains journaux spécialisés se sont amusés à calculer le prix de cette voiture qui pourrait revenir à moins de 5.000 euros par le truchement des aides publiques cumulées (Etat et collectivités territoriales). Sans aides publiques, elle coûte 17.000 euros dans sa version Confort, et 18.500 euros dans sa version Confort Plus.

C'est sûr, la nouvelle voiture électrique du groupe Renault va faire parler d'elle. La Dacia Spring va devenir l'achat économique de l'électromobilité, un univers réputé inaccessible en raison de ses coûts élevés. Mais au-delà, elle gagnera en sympathie pour son côté malin et fun. Seule ombre au tableau pointée par de nombreux observateurs : la Spring est fabriquée en Chine.

