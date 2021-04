Ford Mustang Mach-E : un choc hyper-électrique

Série spéciale électrique - Saison 2 - Épisode 3

C'était un pari audacieux pour Ford. Capitaliser sur l'image légendaire et immuablement thermique de la Mustang pour en sortir un SUV 100% électrique. Les puristes sont encore sous le choc... Et pourtant ! Le Mach-E est étonnamment parvenu à sauver l'esprit rebelle et sauvage de son célèbre aïeul. Mais pour Ford, derrière cette tête d'affiche, il y avait d'autres enjeux comme la maîtrise de la technologie électrique à un haut degré de sophistication.

Une voiture premium

Il suffit de voir le visage des passants pour jauger l'effet de la Mustang Mach-E. La force du style, la puissance de la silhouette, la sportivité des lignes... Le badaud frissonne. Tout rappelle la célèbre Mustang mais à travers un design résolument moderne caractérisé par cette calandre pleine. Plus fort encore, son pavillon incliné, ses flancs ajourés le positionnent sur une approche stylistique très premium, et lui donne un aspect ramassé malgré ses 4,71 mètres de longueur.

A l'intérieur, c'est une véritable révolution. Le Mach-E se met directement au diapason de Tesla avec cette planche de bord largement dépouillée de fonctionnalités, remplacée par un immense écran de contrôle. Nouveau challenge, car jusqu'ici, seule la firme d'Elon Musk avait réussi à élaborer une solution de contrôle qui reste ergonomique et accessible. La solution choisie par Ford s'est montrée aussi efficace même si elle a choisi de ne pas s'encombrer comme la Model 3 d'applications-gadgets. Le conducteur de la Mach-E pourra néanmoins garder un oeil sur les principaux indicateurs de conduite grâce à un tableau de bord digitalisé.

Ford a poussé la dématérialisation à son paroxysme avec l'ouverture via son smartphone ou via un code à la place de la clé, des portières à ouverture électrique... On est dans le futur !

L'agencement intérieur s'inscrit dans cette dynamique de style épuré. L'horizontalité de la planche est toutefois interrompue par cet immense écran de 15,5 pouces qui paraît "accroché" à la planche de bord. L'habitacle est très généreux et confortable. La position de conduite est haute. Les places arrière sont larges. Pas de doute, le Mac-E est un authentique SUV.

Nerveuse et puissante

Côté conduite, cette Mustang électrifiée ne s'est pas du tout assagie comme auraient pu le craindre les inconditionnels du moteur à explosion. Toujours aussi nerveuse... Ne vous trompez pas de mode de conduite car elle réagit au quart de tour. Avec son 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, elle est bien positionnée sur le marché. A la fin de l'année, une version GT devrait coiffer au poteau pas mal de concurrents en atteignant le 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Il faut dire que la Mustang Mach-E dispose d'un puissant moteur de 269 chevaux dans sa version de base et jusqu'à 351 chevaux dans sa version haut-de-gamme 4X4. En termes de couple, on passe du 430 Nm sur la version de base à du... 580 Nm ! La version GT explosera les compteurs avec 860 Nm de couple moteur...

En matière d'autonomie, elle n'est pas non plus à plaindre avec ses 440 km en normes WLTP, et pouvant aller à jusqu'à 610 km. Et pourtant, la Mustang pèse lourd : entre 1,9 et 2,2 tonnes.

Un prix "accessible" ?

Mais, le plus surprenant reste sa grille tarifaire. Si on tient compte de l'échelle des prix en matière de voitures électriques (Zoé à 33.000 euros, Hyundai Kona 39.000, Model 3 à 43.000...), la Mustang Mach-E se situe juste au-dessus avec un prix d'appel à 48.000 euros. Soit un prix tout à fait accessible compte tenu de son niveau de prestations, de son positionnement premium et de sa taille qui le place sur le segment D.

Bien entendu, les partisans de l'électro-mobilité dénonceront une profusion d'artifices et de testostérone, vestige opulent d'une époque révolue de la voiture qui roule des mécaniques. La Mustang Mach-E n'a effectivement rien de sobre et consacre beaucoup de son énergie, qui est comptée comme toute voiture électrique, à redonner de l'émotion. Mais après tout, si la Mustang Mach-E convertit les plus radicaux partisans du « vroom vroom » à la propulsion zéro émission, pourquoi pas ?

