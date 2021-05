Fiat 500e : l'électrique lui va si bien

Série spéciale électrique - Saison 2 - Épisode 4

Elle est enfin là ! Ce n'est pas seulement une nouvelle Fiat 500 qui, treize ans après son lancement, était très attendue... C'est surtout la première voiture 100% électrique que la marque italienne a mis tant de temps à commercialiser, au point d'être parmi les derniers en Europe. Nous passerons sous silence l'anecdotique Fiat 500 électrique lancée aux États-Unis que Sergio Marchionne, PDG de l'époque, appelait à ne pas acheter tant elle lui coûtait cher. Non, cette fois, il s'agit bien d'une nouvelle 500, avec une nouvelle plateforme, et uniquement dédiée à la propulsion électrique. Et c'est une réussite absolue!

Rétro chic et nouveau logo

C'était l'un des débats les plus récurrents sur l'opportunité de lancer une nouvelle Fiat 500: comment redessiner cette voiture sans altérer son identité de style, qui reste de loin son premier attrait et qui n'a pas pris une ride malgré les années ? De ce point de vue, la 500e a parfaitement accompli ce challenge. L'air de famille est évident, comme de faux jumeaux, mais avec un esprit rétro intact et un rafraîchissement plus qu'appréciable. Sa signature lumineuse tout en LED lui confère cette modernité qui lui manquait. Cette arête qui ceinture la carrosserie pimente le style tout en élégance. Last but not least, la nouvelle calandre, pleine, achève cette note résolument rétro chic. Ultime signe du statut de voiture icône, la nouvelle 500 s'affranchit du logo Fiat et arbore désormais son numéro de nom.

À l'intérieur, aucune surprise, nous sommes bien dans l'univers de la "500": nostalgie et fun à la fois, planche laquée ou effet bois... On note de réels efforts sur la qualité des finitions. L'agencement de la planche de bord s'inscrit également dans cette volonté de modernité avec moins de boutons, des bouches d'aération beaucoup plus discrètes... Et enfin, cet écran tactile beaucoup plus grand (sur les versions supérieures) et avec une résolution infiniment plus qualitative que celle de son prédécesseur. Enfin, dernier témoin de cette transition vers les années 2020: le tableau de bord digitalisé. Un passage quasi-obligé pour une voiture électrique.

À noter, la micro-citadine italienne dispose de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 2 comme le régulateur de vitesse adaptatif et le placement sur la voie. Une fonction qui n'existe pas chez d'autres concurrents au positionnement équivalent.

Un agrément de conduite au top

Évidemment, l'habitacle est contraint, mais l'assise est de qualité. En réalité, c'est l'agrément de conduite qui va donner à cette 500e un confort assez remarquable. Outre la douceur de la propulsion électrique, l'empattement propre à la 500e en fait un fantastique compagnon en jungle urbaine: dépassements dynamiques et large rayon de braquage. Les suspensions auraient probablement mérité plus de souplesse. Mais, qu'on est bien en 500e... Pour encore plus de style, elle est également disponible en cabriolet (un des rares disponibles sur le marché de l'électrique).

Côté autonomie, là encore, la 500e est contrainte par sa taille. Elle propose néanmoins une version avec 320 km d'autonomie (norme WLTP). Mais Fiat met également sur le marché une version avec 180 km d'autonomie, ce qui permet d'accéder à l'électrification avec style pour seulement 24.500 euros (contre 27.500 pour celle à 320 km d'autonomie), hors dispositifs d'aides publiques.

La Fiat 500e a sans conteste une place dans le paysage des voitures 100% électrique disponibles en Europe: du style, du fun, du confort, le tout à un prix imbattable ! À croire que c'est par la propulsion électrique qu'il aurait fallu commencer...

[Pour un accès facilité, les portières s'ouvrent de façon antagoniste, la petite s'ouvrant toujours après la grande]

