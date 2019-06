BMW X7 : le SUV de la démesure

Bad buzz pour le X7 de BMW ? Le lancement du nouveau (très) grand SUV de la marque premium allemande a concentré une salve de moqueries sur la taille du fameux "haricot", la calandre divisée en deux parties, emblématique de la marque. Il est vrai que sur ce modèle, le haricot prend de nouvelles dimensions, environ 25% de plus par rapport aux modèles traditionnels. En réalité, elle n'est que le reflet des dimensions excessives, pour nous Européens, de ce véhicule. Car le X7 a surtout été pensé pour le marché américain. Et pour cause, il mesure 5,15 mètres... Soit beaucoup plus qu'un Volvo XC90 qui, avec ses 4,79 mètres, nous paraissait déjà gigantesque.

Un design décevant

Mais le voilà, ce X7, assis sur ses roues de 21 pouces, qui surplombe le bitume et écrase de sa silhouette l'ensemble des autres véhicules qui s'approcheraient trop naïvement de son ombre. Et pourtant, le X7 n'a rien de révolutionnaire. Il reprend les codes de la marque premium et, contrairement à un X3 qui se pare de lignes à la fois plus arrondies et plus acérées à la fois, les lignes du X7 confinent presque à l'ennui, là où sa calandre semblait pourtant annoncer un design plus tranché, plus agressif. Un mal pour un bien, tant le risque de tomber dans le bling bling reste une épée de Damoclès sur chaque nouveauté BMW.

Mais, tout de même... Le coffre arrière aurait sûrement mérité un petit effort supplémentaire de design pour éviter cette chute de carrosserie rectangulaire et d'une verticalité assommante.

Bien sûr, une fois à l'intérieur de cet immense SUV, on n'est pas déçu par l'habitabilité. Le design de la planche de bord commence à être bien connu chez BMW. Elle reste néanmoins bien dessinée, avec beaucoup de clarté et d'espace. Les matières utilisées sont premium, le toucher est agréable. L'isolation acoustique, le confort de l'assise... L'ambiance intérieure est feutrée. Les places arrières sont généreuses, et le coffre, conséquent (750 litres).

Bémol néanmoins sur le système de connectivité. Encore une fois, la marque allemande a voulu en faire trop, et le système nous a paru laborieux, complexe, et l'ergonomie très peu intuitive pour naviguer entre les menus. Dommage.

Un moteur très puissant

Sur la conduite, le X7 bénéficie de toute l'expertise moteur de BMW. Son excellente maniabilité fait oublier l'envergure de l'engin. La puissance de sa motorisation occulte son poids. L'excellent confort des suspensions est l'argument ultime de ce véhicule qui ne veut faire aucun compromis. Evidemment, à ce niveau de premium dans une telle configuration, le tarif franchit les six chiffres. Le X7 que nous avons essayé (essence XDrive 40i, 340 chevaux) est à 100.750 euros dans sa version exclusive. Pour moins de 1.300 euros, vous passez à la version M Sport.

Le X7 a donc surtout été pensé pour le marché américain. Nous les croyons sur parole. Cet immense SUV reste néanmoins un excellent exercice de style sur ce que la marque allemande est capable de créer dans des dimensions maximales. Pourtant, à l'heure de la transition énergétique et de la sobriété environnementale, le X7 peut apparaître comme anachronique. D'ailleurs, en France, il vous coûtera un malus de 10.500 euros.