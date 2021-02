Citroën C4 : la voiture populaire réhabilitée avec classe

Il n'y avait rien de plus abstrait ces dix dernières années que le discours sur le repositionnement de Citroën... Marque de "l'essentiel", montée en gamme, populaire et avant-gardiste à la fois... Le public comme les spécialistes s'y perdaient. C'est la C5 Aircross qui, après la C3 et la C3 Aircross, avait véritablement donné le ton sur la dimension populaire mais aussi sur le langage de style du Citroën nouveau. Mais avec la dernière C4, la marque aux chevrons va encore plus loin et revisite de fond en comble le segment de la berline de segment C.

Élégante mais sans prétention

Les facétieux designers de Citroën sont parvenus à tromper tout...