Nissan Leaf : la voiture électrique convaincue et convaincante

Il était temps de la renouveler ! Mais même après huit années de service, la Leaf a choisi le bon moment pour le faire. On n'aura jamais autant parlé de voitures électriques. Les plus grands constructeurs mondiaux qui, hier encore, moquaient cette technologie, ont tous annoncé des programmes de voitures 100% électrique à coup d'investissements colossaux.

La numéro un mondiale

Mais tandis que les uns en parlent encore, Nissan lance la deuxième génération de sa Leaf dont elle revendique le titre de voiture électrique la plus vendue dans le monde. Plus qu'une performance, un véritable symbole qui en fait le modèle de référence, autant que son Qashqai sur le segment des SUV en Europe.

--

--

Le timing était donc le bon, mais il est vrai que Nissan ne pouvait plus tarder s'il voulait garder sa place de leader. L'ancienne Leaf commençait à vieillir tant sur le style que sur ses performances. Avec cette nouvelle génération, la marque japonaise ne se place pas en situation défensive, mais clairement offensive tant ce nouveau modèle a réalisé un véritable bond.

Au diapason du nouveau style Nissan

Sur le style déjà, la Leaf 2 rafraîchit ses codes stylistiques avec plus de modernité et de dynamisme. Elle se met également au diapason de la nouvelle philosophie design de la marque inaugurée en Europe par la Micra, et qui devrait se confirmer avec le prochain Juke attendu en 2019. Un chouïa plus longue (+ 5cm à 4,49m), elle arbore cette nouvelle calandre très effilée. La chute de toit à l'arrière accentue cette silhouette aérodynamique. Les feux arrières qui reviennent vers les flancs ajoute à cette impression.

--

--

À l'intérieur aussi, la Leaf a fait un bond dans le temps. Moins de boutons, plus de connectivité, plus d'ergonomie, avec de beaux contrastes de matières pour égayer la planche de bord. Le tableau, lui, voit ses codes graphiques totalement redéfinis pour toujours plus de fraîcheur.

La nouvelle Leaf est équipée d'une nouvelle fonctionnalité appelée e-Pedal. Cette fonction permet (lorsqu'elle est activée) de s'affranchir de la pédale de frein. Celle-ci contribue à maîtriser sa dépense énergétique. Néanmoins, elle ne peut en aucun cas remplacer la pédale de frein pour des freinages plus francs en cas d'obstacles ou même un feu qui passerait au rouge.

Autonome largement renforcée

Mais la plus grande nouveauté de la Leaf, c'est son autonomie qui est largement augmentée (elle est doublée) et lui permet de basculer dans une autre dimension en termes d'usage quotidien. Avec 378 km d'autonomie (en normes NEDC), elle permet de réaliser des trajets urbains quotidiens sans recharge pendant 3 à 5 jours. La version précédente avait déjà fait des progrès en passant de 175 à 250 km entre le début et la fin de vie. Désormais, la Leaf permet de s'aventurer en zone extra-urbaine sans s'inquiéter de son autonomie (cette fois, il faudra la recharger plus vite). Cette évolution change évidemment toute l'équation sur l'usage mais également sur son modèle économique. La Leaf dispose d'un autre argument de taille, c'est sa taille. Elle reste nettement plus grande qu'une Renault Zoé ou d'une BMW i3. Les places arrières sont importantes et le coffre contient 435 litres (+65 litres) contre 338 litres pour la Zoé.

La Nissan Leaf présente des qualités indéniables et consolide sa position de voiture électrique de référence. En termes de prix, elle se positionne autour de 29.300 euros, avec des offres LOA à partir de 249 euros par mois.

Sur le marché français néanmoins, elle semble contrainte à une certaine discrétion pour respecter les termes tacites de l'Alliance qui veut que ce soit le terrain privilégié de la Zoé. Il n'empêche que dans le cadre d'une stratégie de flottes sociétés, la Leaf reste un choix malin.

--