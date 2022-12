Didier Deschamps président... ou meilleur DRH de France  !

Cet édito est la version Web de notre newsletter « Votre Tribune de la semaine », à recevoir dans votre boîte e-mails tous les samedis, dès 8 heures.

___

Quelle que soit l'issue de la Finale de la Coupe du monde de football au Qatar, il y aura un vainqueur dimanche soir : Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe, aura gagné sa troisième étoile dans le cœur des Français. Si la France gagne face à l'Argentine, il aura un palmarès imbattable : seul joueur à la fois champion du monde ET ayant mené son équipe à remporter deux étoiles mondiales consécutives. 1998, 2018, 2022, la France a beaucoup changé en presque un quart de siècle, un peu décliné mais elle aura au moins à son actif d'être restée une grande nation du seul sport capable de faire vibrer des milliards d'êtres humains en même temps.

Alors, même s'il ne faut pas oublier les polémiques sur les conditions d'attribution de l'organisation de cette coupe au Qatar - qui ont permis de mettre en lumière la corruption au sein du Parlement européen -, ni celles sur les conditions de travail assez peu conformes aux normes des droits humains - qui ont fait sortir de terre ces stades climatisés en plein combat climatique -, nous ne serons pas nombreux à boycotter dimanche ce jour de fête. En espérant qu'il ne soit pas gâché par de nouvelles violences sur les Champs-Elysées. Mercredi, l'élimination par les Bleus du Maroc, qui jouera samedi soir pour la troisième place, a été l'occasion de nous pencher sur les relations économiques entre nos deux pays. Il n'y a pas que le foot dans la vie : les étudiants marocains représentent le premier contingent d'étudiants étrangers dans les meilleures écoles d'ingénieurs et de commerce françaises, a découvert Paul Marion. Une réussite encouragée par les institutions marocaines, qui les incitent à mener de brillantes études puis leur carrière dans l'Hexagone avant de rentrer au Maroc.

Dimanche après-midi, le match dans le match opposera deux stars mondiales, qui sont aussi deux collègues de bureau au PSG, tous deux payés par... le Qatar : Lionel Messi d'un côté, 35 ans, 40 millions de salaire annuel, 350 millions d'abonnés sur Instagram, face à Kylian Mbappé, 23 ans, 90 millions dans le portefeuille et 76 millions sur les réseaux sociaux. Deux styles, deux générations, cela va forcément être beau. Quitte à dégrader un peu plus son bilan carbone, comment reprocher à Emmanuel Macron de refaire le déplacement à Doha pour assister au possible triomphe des Bleus. A défaut de faire de Deschamps un président-bis, quoique, son niveau de popularité lui autoriserait tous les espoirs, au moins pourrait-on voir dans son parcours exemplaire celui du meilleur DRH de France, celui qui a su conduire ses équipes vers les sommets, les mobiliser vers une ambition, un but commun. Il pourrait inspirer Macron dans sa dernière ligne droite avant réforme des retraites et... monétiser chèrement ses conseils de management auprès des PDG du CAC 40 !

La finale de la Coupe du monde va-t-elle rallumer la flamme ? Jusqu'ici, tout va bien... La France glisse lentement vers la récession, nous signale l'Insee, mais elle résiste et devrait se relever lentement au premier semestre. Les délestages potentiels pourraient freiner l'industrie, mais grâce au civisme et à la sobriété des ménages et des entreprises, la France a été résiliente face aux premiers froids d'avant trêve des confiseurs. Selon le médiateur des entreprises, les coupures ne devraient pas avoir un impact fort sur l'économie à court terme.

Mais c'est un poison lent qui pourrait faire vaciller l'industrie européenne qui paye son énergie trop cher face à ses concurrents américains, au risque d'une nouvelle vague de délocalisation. Il faut entendre les cris d'alarme de la CPME, recueillis par Grégoire Normand, qui remontent du terrain où bruissent les premières rumeurs de plans sociaux. Ou celui du président délégué du Medef, Patrick Martin, qui dans un long entretien vidéo avec La Tribune confie ses inquiétudes à Denis Lafay.

La crise de l'énergie, en espérant qu'il n'y ait pas de coupures dimanche après-midi en plein match, est devenue le sujet essentiel. « En fragilisant l'industrie - et l'emploi industriel -, elle favorise la montée des extrêmes, de gauche comme de droite. Un risque d'autant plus grand que les pays européens sont pour l'heure incapables de s'accorder sur des réponses collectives pour faire baisser les prix de l'énergie », souligne dans un éditorial Fabrice Gliszczynski.

« Ironie de l'histoire, cette menace sur l'industrie gagne du terrain au moment même où le mouvement de réindustrialisation enclenché ces dernières années commençait à porter ses fruits, en France notamment, et que l'Europe commence à prendre enfin conscience de l'importance de ce secteur d'activité pour assurer sa souveraineté ». 2023 sera une année encore plus décisive pour nos approvisionnements en gaz et s'il faut avoir peur d'un hiver, ce sera le prochain, prévient Marine Godelier.

En témoigne un sujet qui risque de faire parler de lui pendant les épidémies de l'hiver : la pénurie de médicaments essentiels, au point que l'ARS doit exiger des pharmaciens la vente de certains d'entre eux à l'unité... La France n'est pas championne du monde en tout. Ah si en taux de prélèvements obligatoires et, presque à égalité avec l'Italie, championne de la dette publique puisque l'on frôle désormais la barre des 3000 milliards d'euros nous dit aussi l'Insee. Pensez-y en chantant dans un état proche de l'ébriété dimanche soir le fameux hymne national « We are the champions » sur un air de Queen. Enfin si on gagne. Sinon, pleurons et continuons à nous ruiner sobrement, c'est ce que nous faisons de mieux après tout, en attendant la facture de la réforme des retraites le 10 janvier.

Cette chronique reprendra sa route le 7 janvier 2023. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous.