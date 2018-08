Faut-il réduire nos libertés pour sauver la planète ?

Une nouvelle vague de chaleur va s'installer en France cette semaine. En 2050, l'été moyen sera aussi chaud que celui marqué par la canicule de 2003. Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, a appelé ce dimanche 29 juillet à une « union sacrée » pour contrer la « gestation d'une des plus grandes tragédies de l'humanité ». Mais, face à l'urgence, les politiques et l'opinion publique semblent rester muettes et inactives. Cette menace est-elle trop abstraite ? Sommes-nous trop égoïstes pour restreindre nos libertés individuelles ?

Pour en discuter, nous recevons Lucile Schmid, coprésidente de la Fondation Verte européenne, François-Marie Bréon, chercheur, climatologue et Guillaume Sainten, consultant, spécialiste des questions environnementales.