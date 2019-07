La corde et la cordée

Le plus important, dans une cordée, c'est la solidité de la corde. L'avoir oublié, voilà l'erreur commise par Emmanuel Macron dans l'acte I de son quinquennat. En mettant l'accent sur les « premiers » de cordée, en prenant des mesures fiscales en apparence dirigées exclusivement en direction des plus favorisés, il a provoqué une explosion de colère inédite des oubliés de la croissance qu'il a mis ensuite neuf mois à éteindre. 17 milliards d'euros de dépenses publiques plus tard, la colère s'est apaisée, mais le feu couve toujours, car ce n'est pas seulement avec une lance à incendie fiscale que le chef de l'État peut espérer rétablir la confiance rompue. Notre sondage BVA le montre : si la moitié de la population reste confiante dans son avenir personnel, l'autre moitié n'y croit plus. La fracture entre les gagnants et les perdants de la mondialisation est plus vive que jamais. Surtout, les Français sont dans leur grande majorité inquiets, pour l'avenir du pays, celui de leurs enfants et celui de la planète.

Quand avons-nous perdu confiance ? Cette situation ne date pas du mouvement des « gilets jaunes ». Elle s'inscrit dans un temps beaucoup plus long, qui, en France, a sans...