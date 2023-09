Engage-moi ! Le nouveau programme proposé par La Tribune et la Fondation Mozaïk, veut faire changer les codes de la réussite

Elle sera présentée par Sophie Iborra, Directrice de l'engagement pour La Tribune, Membre du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes et Youssef Koutari, Fondateur de Kout que Kout, influenceur Top Voices Linkedin.

Rami Baitiéh, l'ancien Directeur général de Carrefour France en sera le premier invité.

La force de conviction, la preuve par l'exemple

Ce programme aura vocation à démontrer que la mixité et la diversité sont de véritables chances et opportunités pour réussir, que les entreprises, ont tout intérêt à soutenir, recruter et accompagner ces profils dits « atypiques » non pas par simple conviction citoyenne mais bel et bien parce que l'inclusion est non seulement la condition pour faire société, mais aussi pour gagner et performer.

Le choix des invités sera donc uniquement motivé par la façon dont ces derniers ont tout au long de leur carrière et de leur vie, mené le combat de l'inclusion.

Ainsi avec Rami Baitiéh, les internautes pourront découvrir à la fois le parcours atypique d'un homme qui a gravi les échelons au sein du groupe et la politique d'inclusion de Carrefour France.

« On sait bien que tous et toutes n'ont pas les mêmes chances de réussir. L'éducation, le milieu social, les origines, le handicap visible ou non sont incontestablement des freins et des montagnes à gravir pour réaliser ses rêves. La Tribune est le média des transformations et des territoires. Avec ce programme, nous souhaitons nous adresser aux entreprises, grands groupes, ETI ou PME, aux investisseurs, aux collectivités territoriales, aux associations pour qu'ensemble, nous puissions amplifier le mouvement en matière d'inclusion dans l'économie indique Sophie Iborra, Directrice de l'engagement pour La Tribune.

« Cette émission, c'est aussi une façon de rendre visibles, celles et ceux qui ne le sont pas ou peu. Nos quartiers, nos territoires ruraux regorgent de parcours accomplis et de talents : nous avons besoin de les mettre en valeur ! Pour en inspirer d'autres et contribuer à l'indispensable changement de mentalités dont notre société a besoin" » poursuit Saïd Hammouche, Président du Groupe Mozaïk.

Une équipe de chroniqueurs engagés

Créer un collectif engagé autour de ce projet, présenter les différentes initiatives vertueuses ou faire émerger de nouveaux rôle modèles, font partie des objectifs que se sont fixés les différentes parties prenantes d'Engage-moi. C'est bien dans cet esprit que la présentation des différentes chroniques de l'émission a été confiée à des experts.

Anthony Babkine, Co-fondateur et délégué général de Diversidays et Chloé Sebagh, Directrice communication et plaidoyer de Diversidays, l'association nationale d'égalité des chances qui agit pour faire du numérique l'ascenseur social du XXIe siècle, présenteront la rubrique « GénérationTalents » qui mettra la lumière sur un talent créateur d'entreprise issu de la diversité.

Sandrine Charpentier CEO et cofondatrice de Mixity, la plateforme digitale des entreprises engagées dans la diversité et l'inclusion et Mariam Khattab, directrice générale du Cabinet Mozaïk RH, spécialisée dans le conseil en stratégie d'inclusion présenteront « Le Top 3 des meilleures initiatives Inclusion et diversité ».

Florence Dauchez, journaliste, Présidente fondatrice de Visible média, le média d'information qui rend les femmes visibles et fait émerger de nouveaux rôles modèles mettra à l'honneur la place des femmes dans l'économie dans « La carte blanche de Visible ».

Saïd Hammouche, président du groupe Mozaïk et de sa Fondation qui œuvre depuis plus de 15 ans pour une société plus inclusive où l'égalité des chances n'est plus l'exception mais la norme, notamment en facilitant la rencontre entre recruteurs et candidats issus de la diversité, animera la rubrique « L'invité » aux côtés des deux animateurs de l'émission.

Retrouvez le premier numéro d'Engage-moi ! Les nouveaux codes de la réussite ci-dessous :