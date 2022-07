Face aux crises, les chefs d'entreprise plébiscitent les réseaux de proximité

Ces trois dernières années les entreprises ont été soumises à des chocs majeurs et inédits : sanitaire avec le Covid, qui a entrainé un arrêt brutal de l'économie mondiale, géopolitique avec la guerre russo-ukrainienne qui désorganise les chaines approvisionnements et crée une forte tension inflationniste avec un impact sur les marges des entreprises.

Chocs systémiques

Ces chocs systémiques interviennent au moment où les entreprises s'engagent dans trois mutations profondes : environnementale, numérique et sociale pour accélérer la transformation de notre économie afin qu'elle soit plus compétitive et plus durable.

Entre urgence, désordre et nécessaires investissements de long terme, les dirigeants de TPE/PME, les indépendants et les porteurs de projets ont besoin pour s'orienter d'une véritable force d'intervention et d'accompagnement de proximité dotée de ressources mobilisables, flexibles et compétentes.

L'État, l'administration et les collectivités territoriales interviennent au cœur des crises et déploient des mesures de soutien, de protection et de sauvegarde. Ce fut le Plan d'urgence, ce sont les Plans de résilience et de relance qui intègrent des financements venus de l'Europe à destination des entreprises sur nos territoires. La mobilisation est effective, proactive et même rapide, si l'on analyse en détail les déploiements des Plans d'urgence et de relance qui ont bénéficié à plusieurs filières.

Toutefois, toucher précisément la cible, si dense et si diverse des écosystèmes territoriaux, constitue une pierre d'achoppement et un frein à la performance. C'est dans le déploiement que la mise en œuvre de ces plans doit s'améliorer car ils ont des difficultés à « atteindre » l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire à réaliser ce que j'appelle « l'accompagnement du dernier kilomètre ».

Les leviers d'accompagnement

Il convient alors d'interroger les ingrédients et les leviers d'efficacité du processus d'accompagnement de proximité. Quels sont-ils et comment aider les entreprises à trouver la meilleure voie pour créer de la valeur, générer des emplois et investir ?

La réponse repose sur la connaissance précise des entreprises, de leurs d'activités, de leurs territoires d'intervention ainsi que sur l'écoute, l'anticipation et la compréhension de leurs besoins sur leurs territoires et vis à vis de leurs clients. Cela nécessite tout d'abord un dispositif d'appui et d'intermédiation dans lequel l'entrepreneur place toute sa confiance.

En second lieu, l'accompagnement proposé doit être complet et « sans couture » intégrant un diagnostic, une phase d'expérimentation et la définition d'un plan d'actions incluant la formation qui est la base de tout progrès et de toute transformation. Pour finir la dynamique doit absolument intégrer l'évaluation et le retour d'expérience.

Dans la proximité, les CCI sont accélératrices du développement économique et social et accompagnatrices du dernier kilomètre. Nous avons appris des crises et accélérons notre transformation pour être encore plus pertinentes dans notre accompagnement aux côtés des dirigeants. La volonté est dite : agir au plus près des réalités et des besoins du tissu productif.

Les dirigeants veulent de l'écoute

Les chefs d'entreprise veulent de l'écoute, de l'analyse et de l'anticipation de leurs besoins. La vie du commerce, de l'industrie, des services, doit être scrutée par des enquêtes régulières, vraie valeur pour celui qui accompagne, vraie vigie pour le décideur public et le parlementaire qui conçoit les dispositifs d'intervention et les lois.

Voir plus loin, anticiper le long terme et préparer la relance et la résilience de nos activités, constitue le second pilier de notre accompagnement. Les CCI se sont par exemple dotées depuis 2020 d'un programme collectif national d'études et de prospective.

Notre démarche d'accompagnement doit également être experte à travers des dispositifs qui identifient des réponses adaptées aux besoins du chef d'entreprise. L'accompagnement de proximité doit être agile et s'adapter aux défis de l'entreprise mais aussi du territoire.

C'est pour cela que notre réseau continue sa transformation : pour répondre aux défis propulsés par les crises et les mutations de l'économie. Les entreprises le réclament et la dernière enquête indépendante annuelle d'Opinionway sur les performances des CCI, réalisée auprès de 3 881 entreprises, le confirme. Une enquête à découvrir ici dont les chiffres montrent que l'attente est forte et le besoin réel.

Nous retenons de cette enquête que le segment dit « du dernier kilomètre » acquiert un caractère stratégique dans la dynamique de gestion des crises et d'accompagnement des mutations de long terme. Notre maillage et notre proximité dans les territoires sont des atouts que notre réseau, composé de 4.400 élus chefs d'entreprise et 16.000 collaborateurs, utilise comme socle d'une transformation engagée pour répondre aux défis de l'économie française.