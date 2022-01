Campagne de Brousse : NovaX Djocovid pourra-t-il jouer à Roland-Garros en mai ?

« Quand, Comment ? », se demandent nos concitoyens... Question reprise dans La Montagne, le quotidien du Centre, en évoquant une sorte de sortie de crise vaguement perceptible dans la dernière intervention de John Castex, qui ne veut surtout pas laisser filer l'Omicron. On attendait un pic, mais il ne s'agit peut-être que d'un plateau. On veut laisser croire que l'on desserre l'étau, mais on confirme fermement l'instauration du pass vaccinal presque pour tout de suite, quand on ne connaît pas encore l'avis du Conseil constitutionnel sur le sujet... in fine positif d'ailleurs... Éviterons nous le 2G+ allemand (un test négatif en plus du schéma vaccinal complet - NDLR) ? Quid des dé-mesures des restrictions sanitaires des 2, 16 et 28 février prochain ? Quand exactement poserons nous enfin le masque, et lequel, pour savourer enfin entre amis debout devant un bar heureusement retrouvé au bas de chez nous un demi bien frais, malgré les températures exagérément hivernales ? Quand re-dégusterons-nous un jambon-beurre approximatif dans le Paris-Limoges de 16 heures 39 ? A bas les jauges, on va pouvoir danser.

Le télétravail, la vraie découverte de l'épisode sanitaire, pour le moins obstinément soutenu par la dorénavant ministre du télétravail, n'est certes plus obligatoire, mais quand même chaudement recommandé 3 jours par semaine.

Quand aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans, ou plutôt par tranche de ceux de 5 à 12, de 10 à 15, de 12 à 17 ? La dose : obligatoire ou ouverte aux volontaires ? Quand ? Comment ? Les masques au feu et la maîtresse au milieu ! Jean-Michel Blanquer devrait resonger à prendre une journée au vert, dans un endroit plus riant qu'Ibiza si triste en décembre, pour affiner sa copie et la rendre lisible.

Comme le dit l'excellent Pascal Valty (« Extension du domaine de la loose », La Valtynière, 2021) : « Les enfants doivent se tester trois fois en 9 heures et demie par les nuits de pleine lune. Si le test est arc-en-ciel, vous reculez de trois cases. S'il est rose à pois verts, vous passez par la case prison, vous faites 27 PCR et si la moitié au moins ne sont pas négatifs ... c'est pourtant simple, pas de quoi faire grève ! ». Youpi, nous sommes assurément tous cas contacts. NovaX Djocovid pourra peut-être jouer Roland-Garros en mai prochain.

D'autant que si Delta semble s'affaiblir, Omicron rôde encore, et son arrière-petit-neveu, le BA2, variant d'Omicron pas encore surnommé - Epsilon ou Iota seraient bienvenus - fait des siennes en pays viking. Promis, ça ne change pas la donne, mais pendant ce temps, l'Autriche rend la vaccination obligatoire, les restaurants restent cruellement clos aux Pays-Bas, et le Royaume-Uni, où l'indescriptible Boris Johnson ne contrôle plus rien, débranche tout !

Il faut bien laisser un peu d'espace aux vaticinations de notre morne campagne présidentielle. C'est dans trois mois, et nous n'avons toujours pas été confrontés à l'ombre d'un programme cohérent et construit. Des bribes, des incantations, des pistes, des slogans, des innovations technologiques : Jean-Luc Mélenchon joue maintenant presque dans le métaverse, Valérie porte des vestes rouges, ciel, marine et grises, on vit à l'heure des invectives et des petites phrases. Seul le toujours-pas-candidat, le Président qui le restera jusqu'au bout aura pu dérouler ses intentions sur l'Europe devant le Parlement européen. Mais les eurodéputés, oubliant ici leur rôle et leur statut, confondant allègrement Parlement de Strasbourg et Palais-Bourbon, ont détourné l'exercice : « l'Europe otage de la France » ont souligné les médias.

Monsieur Z de son côté se débat avec des juges dont il prétend pourtant défendre la totale indépendance. Ah ! ça ira, ça ira, Taubira ira, seule participante volontairement déclarée à la « primaire populaire. Faudrait beau voir à ce qu'elle ne gagne pas ... Enfin, cataclysme : le bouillant bourguignon Arnaud Montebourg se retire. A défaut de remontada, la campagne ne faisait pas son miel.