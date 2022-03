ETI  : la France doit rattraper son retard  !

Ayant eu l'opportunité de diriger des entreprises dans cinq pays européens (Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et France), j'ai pu constater à quel point les ETI étaient peu connues et mal aimées dans notre pays. Pour un jeune français, travailler dans une ETI, c'est être un peu un looser alors que c'est l'endroit rêvé pour un jeune européen.

Ce décalage de connaissance et de perception s'explique par ce qui nous différencie : une présence faible de l'économie dans nos cursus scolaires et universitaires et le sentiment que pour réussir il faut intégrer une université parisienne ou encore mieux une grande école. Avec bien évidemment en arrière-plan, la centralisation historique française alors que nos voisins européens « fédéralistes » ou « régionalistes » bénéficient de collectivités territoriales mieux armées économiquement et de réseaux bancaires régionaux ayant le goût du risque.

En 1981, la France et l'Allemagne comptaient chacune 4.500 ETI. Aujourd'hui, elles sont 12.000 outre-Rhin, 10.000 au Royaume-Uni, 8.000 en Italie et seulement 5.500 dans notre pays. Même l'Espagne en compte plus que nous proportionnellement. Trop peu nombreuses et encore trop petites (2/3 d'entre elles ont moins de 500 salariés), les ETI françaises sont pourtant déjà essentielles à notre économie. Peu savent qu'elles représentent 25% de l'emploi, 34% des exportations, 26% de l'investissement et 30% de la valeur ajoutée de notre économie. En février 2020, juste avant la crise de la Covid, une étude* révélait qu'elles avaient créé de 2009 à 2019, 22% d'emplois de plus que les PME et 7,4 fois de plus que les grandes entreprises. Trop méconnues, car en général «discrètes », nombre d'entre elles sont des leaders nationaux ou même mondiaux dans leurs activités.

Les ETI sont uniques

Quelles qu'elles soient, elles partagent un même atout : une performance supérieure liée à leur grande agilité et flexibilité et à leur forte réactivité, qualités issues d'un esprit entrepreneurial sans limites. Les ETI familiales (la majorité) qui se développent sur plusieurs générations affirment à juste titre que leur performance est liée à la composition de leur capital qui leur confère une plus grande liberté à penser et agir sur le long terme. Les ETI côtées en Bourse ont une performance financière en moyenne supérieure à celles du CAC40 et les ETI détenues par des fonds d'investissement et de dette savent se repositionner et se relancer souvent avec un grand succès.

Toutes partagent une grande capacité de mouvement qui est une de leurs principales qualités. Positionnées souvent sur des marchés de niche dont elles ont une profonde connaissance, elles ont une capacité d'adaptation et une rapidité d'exécution remarquables. L'innovation est quasi systématiquement au centre de leur stratégie. L'esprit entrepreneurial est au cœur de leur ADN leur permettant ainsi de prendre les risques nécessaires pour saisir toute opportunité de développement et de rebond.

Pour accélérer, de nouvelles mesures sont nécessaires !

Longtemps négligées par les pouvoirs publics, les ETI connaissent enfin un début de reconnaissance initiée en 2019 par une rencontre à l'Élysée avec le Président Macron puis par le lancement en janvier 2020 de « la stratégie Nation ETI » dont l'objectif est clair : transformer de nombreuses PME en ETI avec l'objectif d'avoir 8.000 ETI dans les 15 ans. 8.000, c'est bien... mais encore bien peu comparé à nos concurrents européens.

Des mesures ont suivi avec une première baisse de 10 milliards des impôts de production dont commencent à bénéficier directement les 1.900 ETI industrielles qui payaient encore en 2020 55% de ces impôts. Le prochain Chef de l'État devra continuer à réduire au maximum ces impôts de production qui n'existent pas dans certains pays européens. Plusieurs candidats se sont déjà prononcés dans ce sens.

S'attaquer aux taxes sur la transmission du patrimoine devrait être aussi une priorité des pouvoirs publics afin d'assurer la pérennité et le développement des ETI familiales. Bien que ce dossier soit difficile, car pas forcément populaire, il devrait être pris en compte par notre futur Président.

Enfin, le renforcement des mécanismes d'association des salariés aux bénéfices de l'entreprise permettrait aux ETI d'intensifier le lien privilégié qu'elles ont déjà su tisser avec leurs collaborateurs. Plusieurs candidats se sont engagés aussi sur ce point.

Les ETI ont un potentiel de croissance impressionnant. Au-delà de politiques publiques volontaristes, leur développement questionne la capacité de notre pays à se transformer culturellement. L'esprit entrepreneurial et la prise de risques doivent y être renforcés pour que la France devienne le leader économique de l'Europe.

_____

(*) Étude réalisée par l'Institut Trendeo.