Faciliter les mobilités douces : un indispensable à la réussite des ZFE

La qualité de l'air en zone urbaine est une préoccupation majeure pour tous, pour des raisons à la fois climatiques et sanitaires. Rien qu'Ile-de-France, où les niveaux de pollution de l'air dépassent largement les seuils recommandés par l'OMS, le Bilan 2022 d'Airparif estime à 7.900 le nombre de décès prématurés qui pourraient être évités chaque année si ces seuils étaient respectés.

En encourageant les conducteurs à utiliser des moyens de transport plus propres et plus respectueux de l'environnement, en limitant ainsi la circulation des véhicules les plus polluants, les villes réduisent efficacement la quantité de particules fines et de dioxyde d'azote dans l'air.

Les intentions sont bonnes, leur exécution compliquée

Si les bénéfices sont indéniables, la mise en place d'une ZFE peut se heurter à de nombreux obstacles. L'un des principaux défis est lié à la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, les objectifs environnementaux et sanitaires et, d'autre part, les contraintes économiques et sociales.

Tout d'abord, les coûts initiaux de la mise en place d'une ZFE peuvent être élevés, notamment en termes d'investissement dans de nouvelles infrastructures, de contrôle et de gestion des réglementations. C'est un frein pour de nombreuses villes.

Une ZFE nécessite, de plus, une coordination entre les autorités locales et les entreprises, ce qui peut prendre du temps et exiger des ressources importantes. Elle peut également avoir un impact économique sur les entreprises qui dépendent de la circulation automobile. Celles qui possèdent des flottes de véhicules devront investir dans des véhicules plus propres ou changer de mode de transport, avec tous les coûts que cela engendre.

La sensibilisation des populations est enfin un défi important. Les ZFE impliquent des changements dans les habitudes de déplacement des populations, qui doivent être informées et sensibilisées aux enjeux environnementaux liés à la pollution de l'air. Elles touchent aussi particulièrement les populations les plus défavorisées, qui ne peuvent pas forcément se permettre d'investir dans un nouveau véhicule.

Des projets de ZFE qui ne cessent d'être repoussés

A Lyon, par exemple, où la ZFE est entrée en vigueur le 1er janvier dernier pour les particuliers, interdisant pour l'instant la circulation des véhicules dotées d'une vignette Crit'Air 5, elle suscite beaucoup de tensions. Face à l'incompréhension et au mécontentement des habitants, la métropole de Lyon a, dès février, annoncé l'assouplissement du calendrier de la mise en place de la ZFE, renommée Zone à Forte Exclusion par ses critiques, et la remise à plat de son projet d'extension.

Même son de cloche à Paris, où la mise en place de la ZFE a été reportée à plusieurs reprises, en raison de la pandémie de Covid, de la difficulté de mettre en place les infrastructures nécessaires dans les délais impartis, ainsi que de préoccupations liées à la justice sociale et aux inégalités économiques. L'interdiction de circulation des voitures Crit'Air 3 dans Paris et sa petite couronne, du lundi au vendredi de 8h à 20h, déjà repoussée une première fois de juillet 2022 à juillet 2023, ne devrait désormais pas avoir lieu avant fin 2024.

Profiter de ce temps long pour agir concrètement

La réussite des ZFE dépend avant tout de leur adoption par les citoyens et les entreprises. Si l'État joue un rôle important, avec des incitations financières à l'acquisition de véhicules plus propres et le financement de programmes de mobilité durable tels que les infrastructures cyclables et les transports en commun, c'est sur les villes que repose la mission la plus importante : minimiser les conflits et maximiser les soutiens.

La mise en place d'une ZFE est un projet au long court. Mais l'attente et les délais peuvent être mis à contribution pour instaurer les bonnes conditions à cette adoption, notamment par le développement de mobilités douces et autres alternatives de transport plus respectueuses de l'environnement que les voitures autosolistes.

La solution ne passe pas seulement par le renouvellement du parc automobile français. Dans les villes, où les trajets sont souvent courts, tous les modes de déplacements non motorisés, ainsi que tous les transports décarbonés ou en commun, peuvent et doivent être envisagés. Ce n'est qu'un maillage fort de solutions de transport propres, pratiques et abordables qui pourra convaincre.

On pense à la marche, au vélo, aux rollers, aux transports en commun, au covoiturage. Les services de mobilité partagée, tels que les scooters électriques en libre-service, font également indéniablement partie de ces alternatives pour répondre aux besoins de mobilité dans les zones à faibles émissions. Souvent utilisés pour des trajets courts et urbains, ils permettent aux habitants de se déplacer facilement et rapidement tout en réduisant leur empreinte carbone.

Pour une planification adéquate et une mise en œuvre transparente et inclusive, les villes doivent travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes : les citoyens, les entreprises, les opérateurs de mobilité. C'est ainsi qu'elles seront en mesure d'évaluer les meilleures solutions pour leur environnement spécifique et encourager l'adoption de modes de transport plus durables : ce qui représente la base d'un projet de ZFE réussi.