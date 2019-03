Faut-il restaurer l'ordre au mépris de nos libertés ?

Suite aux violences qui ont eu lieu ce samedi 16 mars sur les Champs-Élysées lors de la dernière manifestation des gilets jaunes, le gouvernement a durci le ton. Lundi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une série de mesures pour répondre à la question sécuritaire. Par exemple, de nouveaux instruments pour lutter contre les casseurs vont être mis en place : des drones, des produits marquants indélébiles, des moyens vidéos... Les manifestations seront également interdites dans certains quartiers comme l'avenue des Champs-Élysées à Paris ou la place Pey-Berland à Bordeaux. Faut-il maintenir l'ordre à tout prix ? La restauration de l'ordre doit-elle être effectuée au mépris de nos libertés ?

On en débat avec David Dufresne, journaliste spécialiste des questions de maintien de l'ordre, Benoît Barret, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, et Évelyne Sire-Marin, magistrate et membre de la Ligue des droits de l'Homme.