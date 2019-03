Fonctionnaires : faut-il en finir avec l’emploi à vie ?

Le gouvernement lance sa réforme de la fonction publique : faut-il en finir avec l'emploi à vie ?"L'État doit être un meilleur DRH", selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. La réforme de la fonction publique a été présentée ce mercredi en Conseil des Ministres. Son objectif général est de "moderniser" les services publics. Importer plusieurs recettes du privé au sein de la fonction publique, avoir davantage recours aux contractuels, mettre en place des ruptures conventionnelles et des mesures favorisant la mobilité : voilà, entre autres, ce que propose le projet de loi. Mais les syndicats s'inquiètent, ils y voient une "mise à mort" du statut des fonctionnaires, une "dégradation" de la fonction publique. Ils appellent donc à une journée de mobilisation et de grève nationale le 9 mai prochain. Sommes-nous face à une "dégradation" de la fonction publique, au seul titre de la modernisation ? Cette réforme signe-t-elle la fin de l'emploi à vie ? Quel avenir pour les fonctionnaires ?

On en parle avec Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, Christophe Ramaux, économiste atterré et maître de conférences à l'Université Paris I, et Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au service Politique du Parisien.