Gérald Darmanin, symbole des illusions perdues du macronisme ?

Le projet de loi sur l'immigration était annoncé comme un moment décisif pour les différents acteurs de la vie politique française et en particulier pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il constitue sans doute un tournant important pour l'homme politique et illustre a plusieurs égards les difficultés auxquelles font face Emmanuel Macron, le macronisme et le système politique français dans son ensemble.

Les derniers événements ont été particulièrement difficiles pour le ministre même si celui qui a remis sa lettre de démission, refusée par l'Élysée (suite au vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration) se félicite aujourd'hui de la séquence politique qui a vu l'adoption de cette même loi.

L'homme politique est-il pour autant renforcé de cet épisode et que nous dit-il de l'état du macronisme ?

Une image d'homme de droite

Si Gérald Darmanin a pu publiquement interroger sa volonté de se positionner dans la course pour le poste de président de la République, il fait très clairement parti des personnes qui pourraient prétendre à la succession d'Emmanuel Macron.

Darmanin s'est construit une image d'homme de droite attaché au respect de l'ordre et son rôle de ministre de l'Intérieur a donné corps à ce positionnement. Mais plusieurs ratés (incidents du Stade de France, attaques terroristes...) et polémiques (affaire Karim Benzema, accusation de viol...) ont écorné sa réputation d'efficacité et de rigueur. Le rejet de « son » projet de loi sur l'immigration porte un coup certain à ses ambitions personnelles qui s'appuyaient en grande partie sur sa légitimité en matière de sécurité.

Difficile pourtant de prévoir ce qu'il adviendra des ambitions présidentielles de Darmanin tant la période qui s'ouvre est inédite sous la Ve République. Pour la première fois, un président encore jeune quittera la présidence sans avoir été battu... alors que la possibilité qu'il puisse se représenter de manière non consécutive n'est pas écartée.

Jamais, une telle situation n'était arrivée et la succession d'Emmanuel Macron risque donc de réserver des stratégies et des montages politiques nouveaux.

Pour la première fois, la favorite des sondages et de l'élection présidentielle pourrait être Marine Le Pen, la candidate du parti représentant l'extrême droite française. Dans ce contexte, le positionnement d'homme de droite de Darmanin et sa connaissance des dossiers régaliens, légitimés par son passage place Beauvau, seront sans doute recherchés par ceux qui décideront de se lancer dans la bataille face à Marine Le Pen.

Pas de vrai virage politique, sauf vers la droite

Lors de sa première élection présidentielle, Emmanuel Macron s'était fait élire en promettant de dépasser le clivage droite/gauche.

Les sujets mis en avant, à l'image de l'immigration, et les mesures prises, comme dans le cadre de la réforme des retraites, semblent entériner l'idée que le parti présidentiel penche désormais fortement à droite.

Le départ d'anciens alliés issus de la gauche, à l'instar tout récemment de Daniel Cohn Bendit, parait d'ailleurs confirmer ce virage.

Lors de la seconde élection, il avait déclaré que le résultat morcelé du premier tour l'obligeait à faire de la politique autrement et qu'il avait compris le message. L'épisode des échanges et négociations entre Darmanin et Les Républicains (LR) lors de la loi sur l'immigration donne pourtant l'image de manœuvres politiciennes peu en accord avec l'idée de nouvelles pratiques politiques et de la recherche d'un consensus autour d'un projet commun. Alors que certains en appellent à une VIᵉ république, la façon dont les jeux de pouvoir s'organisent sous et autour d'Emmanuel Macron rappelle en tous points celles des époques précédentes.

La loi sur l'immigration symbolise à plusieurs égards la « politique à l'ancienne » que l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron devait faire disparaître. En ce sens, elle illustre l'échec de la tentative de faire de la politique autrement. La décision de certains élus macronistes de ne pas rempiler suite au premier quinquennat, avaient déjà en partie mis en exergue ce phénomène. Force est constater que l'utilisation répétée du 49.3 semble témoigner des difficultés du camp présidentiel à co-construire, à négocier, à convaincre.

Un décalage profond avec les électeurs

L'incapacité de parvenir à mettre en place de nouvelles pratiques politiques illustre un phénomène plus profond pour la Ve République et le système démocratique : celui du décalage entre la façon dont les décideurs politiques comprennent les messages des urnes et des élections et la réalité des aspirations des électeurs et de la population. L'affaire de la loi sur l'immigration vient rappeler que le macronisme n'est pas parvenu à combler ce décalage... qui s'est sans doute amplifié au cours des dernières années suite à des scandales comme l'affaire Benalla ou la crise des « gilets jaunes ».

Mais l'épisode de la loi sur l'immigration est aussi un tournant politique car la motion de rejet de la loi sur l'immigration a donné lieu à un vote uni de LR, du Rassemblement national (RN) et de la gauche. Cette alliance, bien que de circonstance, montre à quel point le Rassemblement national est devenu un parti comme les autres au sein de la vie politique française.

Un parfum de fatalité ?

Le Front Républicain contre l'extrême droite s'est transformé en un Arc Républicain visant tous les extrêmes. Et les partis « traditionnels » s'allient désormais de plus en plus avec le RN au hasard des circonstances. La stratégie de Marine Le Pen visant à cultiver une image sérieuse et modérée à l'Assemblée Nationale semble donc porter ses fruits, d'autant plus qu'elle positionne son groupe parlementaire en complète opposition avec la stratégie volontiers provocatrice et belliqueuse de LFI et de certaines personnalités de gauche.

Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron, qui avait affirmé qu'il parviendrait à faire baisser l'extrême droite en France, ne parvient pas à empêcher l'expansion du RN. Les figures comme Gérald Darmanin semblaient pourtant destinées à élargir le spectre du parti présidentiel et devaient faire barrage au parti d'extrême droite en se positionnant sur ses thématiques et ses idées. Les déboires du ministre de l'Intérieur illustrent au contraire les limites des stratégies de lutte contre l'extrême droite visant à s'appuyer sur des personnalités censées reprendre et représenter leurs idées pour attirer les électeurs.

Mais l'expansion du RN est à mettre en perspective avec les succès des partis d'extrême droite dans plusieurs pays d'Europe comme en Italie ou au Pays Bas ou par exemple en Argentine. L'exemple français n'est pas exceptionnel et ces succès donnent un parfum de fatalité à l'incapacité d'Emmanuel Macron et du camp présidentiel à contrer l'expansion du parti présidé par Jordan Bardella.

La période de turbulences économiques, sociales, géopolitiques et environnementales actuelle est aussi un terrain particulièrement fertile pour la montée des extrêmes et des populismes. Dans le cas de la France, cette montée ne pourra être un tant soit peu contenue que si des personnes comme Gérald Darmanin et Emmanuel Macron parviennent à éviter des séquences comme celle de la loi sur l'immigration tant elles mettent en lumière les illusions perdues de leur aventure politique.

______

Par Olivier Guyottot, Enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques, INSEEC Grande École