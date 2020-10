Iran : ne pas négocier avec les États-Unis n'est plus une alternative

Ces deux dernières années, le ciel du régime iranien s'est assombri. La chute spectaculaire du rial (la monnaie iranienne, ndlr) a considérablement accru la pauvreté. L'inflation et les prix élevés s'envolent au quotidien. Il est certain que plus des deux tiers de la population iranienne vivent en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage s'est intensifié avec la pandémie du coronavirus. L'économie a fait faillite. Et plus important encore, ces deux dernières années, le soulèvement de novembre a ébranlé les fondements du pouvoir. Les journaux officiels ont à plusieurs reprises mis en garde contre l'imminence d'un nouveau soulèvement. La raison en est que le régime a procédé à des exécutions hâtives en dépit de la pression internationale et au prix d'un isolement supplémentaire. Il est donc très clair que cette situation ne peut continuer.

Elle n'est plus supportable car l'armée des chômeurs et des affamés s'est tournée vers les Moudjahidine du peuple (OMPI), l'ennemi juré et de longue date du régime iranien, et ils ont démontré un leadership efficace dans les protestations et soulèvements.

Selon les responsables en Iran, les politiques actuelles de la Maison Blanche, du Sénat et de la Chambre des Représentants sont fortement influencées par l'OMPI.

« Il suffit d'examiner le sommet virtuel que ce groupe a tenu, juste un jour avant la mise en œuvre du snapback américain, écrit le très officiel Mardom Salari en Iran. Une réunion transatlantique à laquelle ont participé 9 sénateurs et 20 membres de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, ainsi que Rudy Giuliani et une dizaine d'autres figures anti-iraniennes. Sénateurs, représentants et personnalités du parti républicain de Trump et du parti démocrate de Biden ! Même le sénateur Menendez, l'un des démocrates de plus haut rang qui fait tout pour empêcher la réélection de Trump, s'est rangé du côté de sénateurs néoconservateurs comme Ted Cruz et Marco Rubio. En plus de soutenir la pression maximale et de sanctionner l'Iran, il soutient Maryam Radjavi, la dirigeante de l'OMPI. »

La situation est-elle la même qu'en 2013, où la stratégie et la priorité d'Obama était le retrait des troupes américaines d'Irak ? Il avait alors pour ligne de conduite de geler les autres conflits, y compris avec l'Iran, un processus qui avait conduit au JCPOA, l'accord nucléaire.

Sans l'ombre d'un doute, si Biden veut retourner au JCPOA, il visera la capacité de missiles ainsi que les politiques belligérantes du régime iranien dans la région. Et dans ce cas, certainement, il aura l'Europe à ses côtés. Il en résultera le retour contraint du régime iranien à l'intérieur de ses frontières, ce qui signifiera sa mort annoncée. La théocratie repose sur deux piliers, le premier étant l'exportation du terrorisme et l'intervention dans la région, et le second étant la répression à l'intérieur. Si l'un de ces piliers vient à être supprimé, cela entraînera son effondrement. L'administration Trump dit la même chose et vise la destruction des manettes de l'ingérence de Téhéran dans la région.

Option 1 - Quels changements pour Téhéran ?

Tout d'abord, la victoire des démocrates aux élections américaines de 2020 et une négociation avec Joe Biden. Il est clair que, depuis le retrait des États-Unis du JCPOA, Téhéran attend le résultat des élections américaines de 2020, il espère que les démocrates l'emporteront et qu'ensuite, les États-Unis retourneront au JCPOA. Certes, Téhéran y met beaucoup d'espoir et y voit non pas une bulle d'oxygène, mais une autoroute vers le désenclavement économique et politique.

Pour Téhéran, la victoire des démocrates peut avoir deux conséquences. Tout d'abord, les sanctions seraient levées, et ensuite les entreprises qui étaient prêtes à investir en Iran viendraient sur le terrain. Cependant, une victoire des démocrates et un retour américain au JCPOA pourraient également rendre la situation un peu plus difficile.

En effet, l'influence de l'Iran en Syrie, au Liban et en Irak a diminué. L'arrivée des démocrates ne rendra pas au régime iranien la domination qu'il avait sur la région. Les démocrates en sont conscients. Ainsi, il est peu probable que ces derniers soient disposés à emprunter le même chemin face à l'expansionnisme et l'ingérence de Téhéran.

Par conséquent, si les démocrates gagnent, cela impliquera inévitablement un changement dans la région, car ils poursuivent aussi leurs intérêts nationaux et régionaux. Ils contraindront la théocratie à abandonner ses programmes de missiles et ses interventions militaires au Liban, en Irak et au Yémen ; deux lignes rouges du régime iranien.

Option 2 - La poursuite de la présidence de Donald Trump

Si Trump l'emporte à nouveau, les négociations ne sont pas interdites. Trump a déclaré qu'il entamerait des négociations avec l'Iran s'il était élu. Mais si les Républicains gagnent, compte tenu de tous les problèmes qu'ils ont créés au régime iranien jusqu'à présent les décisions qu'ils prendront renforceront la pression et auront donc des conséquences irréparables pour Téhéran. D'autre part, certains pays de la région, comme l'Arabie saoudite et Israël, soutiennent la politique iranienne de Trump. En cas de victoire électorale, Trump dispose de suffisamment de temps pour tenir ses promesses et gérer le jeu de sorte à obtenir le plus grand nombre de points dans les négociations.

Option 3 - Négocier avec Donald Trump avant l'élection de 2020

Dans cette option, Trump ne peut évidemment pas avoir une main plus forte qu'après la victoire. Mais une bonne entente avec le régime iranien est pour lui le meilleur résultat des élections. Le régime semble donc avoir mis tous ses œufs de politique étrangère dans ce panier.

La conclusion est que, compte tenu des trois options mentionnées, la troisième, celle d'un accord avec l'administration Trump avant les élections de 2020, est certainement la meilleure pour le régime iranien. En revanche, les deux premières qui consistent à négocier avec les vainqueurs des élections américaines auront sûrement des résultats préjudiciables pour Téhéran.

Choisir entre le mal et le pire

Khamenei lui-même avait déclaré que les négociations avec les États-Unis étaient empoisonnées. L'option de négocier avec Washington, qui semble inévitable, est un choix en désespoir de cause.

Le régime iranien a toujours rassemblé et maintenu ses forces réactionnaires dans la société et dans la région avec le slogan de "A bas l'Amérique". C'est avec ce slogan, qu'il a pu éliminer de nombreuses forces jusqu'à ce jour. Un responsable du renseignement avait déclaré pendant la guerre Iran-Irak que « le ministère du Renseignement ne nous a pas apporté autant que le slogan de 'A bas l'Amérique' ». C'est pourquoi les menaces creuses du commandant des gardiens de la révolution et de vengeance pour la mort de Soleimani sont devenues une forme de routine pour permettre au régime de maintenir le moral de ses forces.

Sans l'ombre d'un doute, dans les trois options, le régime iranien devra renoncer à ses politiques belligérantes dans la région et, par conséquent, à l'étape suivante, il devra abandonner le corps des pasdarans (le corps des Gardiens de la révolution islamique, ndlr), la milice du Bassij et sa pléthore de milices étrangères qui lui servent d'outils politiques. Ce faisant, il sciera la branche sur laquelle il est assis.

Mais le plus important est encore la présence d'une alternative en Iran, face à laquelle la théocratie a été contraint de choisir entre le mal et le pire. À l'heure actuelle, la dirigeante de l'opposition iranienne, Maryam Radjavi, avec son plan en dix points basé sur l'égalité des sexes, la séparation de la religion et de l'État, un Iran non nucléaire et l'abolition de la peine de mort, a une forte influence sur les femmes et la jeunesse iraniennes. En conséquence, le régime est contraint de choisir entre le marteau des sanctions et la forte présence d'une alternative politique à la tête des protestations. Face à cette donne-là, l'Europe et le résultat des élections américaines ne lui seront d'aucun secours.