L'enseignement et la formation professionnels sont le meilleur tremplin pour l'emploi

Il y a quatre ans, j'ai entamé mon mandat de commissaire européenne avec une mission claire: mettre davantage de personnes, jeunes et moins jeunes, au travail. Depuis lors, près de 12 millions d'emplois ont été créés. Le nombre de travailleurs est plus important que jamais: 239 millions. S'il est encore trop élevé, le chômage des jeunes est au niveau le plus bas jamais enregistré. Il y a là de quoi être fier, mais il reste encore du travail à accomplir.

De nouvelles compétences seront nécessaires

La numérisation et l'automatisation, avec le passage à une économie à faible intensité de carbone, sont en train de changer la manière dont nous vivons et travaillons. Cette évolution s'accompagne de nouvelles possibilités mais crée également des difficultés. Le socle européen des droits sociaux est notre boussole pour faire face à ces défis et préserver nos acquis sociaux dans un monde en mutation rapide. Et ce n'est pas un hasard si le premier principe du socle européen des droits sociaux est l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie: pour ce nouveau marché du travail, ces nouvelles tâches et professions, de nouvelles compétences seront nécessaires.

Je suis convaincue que l'enseignement et la formation professionnels (EFP) en Europe peuvent contribuer à nous fournir les compétences qui répondent aux besoins de ce monde qui évolue si vite. Trop souvent, cependant, l'EFP a tendance à être considéré par les jeunes et leurs parents comme un deuxième choix, un pis-aller en comparaison d'autres parcours éducatifs. En même temps, pour les personnes qui travaillent déjà ou sont à la recherche d'un emploi, l'EFP n'est pas le choix qui vient le plus spontanément à l'esprit si l'on veut améliorer ses compétences et ses perspectives d'emploi.

Je veux convaincre les étudiants, les parents, les demandeurs d'emploi et les travailleurs que l'EFP est le meilleur tremplin vers l'emploi. 75 % des étudiants issus de l'EFP trouvent un emploi peu de temps après avoir obtenu leur diplôme. Ce succès nous montre que l'EFP apporte les compétences qui répondent aux besoins actuels des entreprises.

La France a fait des réformes

C'est pourquoi la Commission européenne organise, pour la troisième fois, une Semaine européenne des compétences professionnelles. Avec des centaines de manifestations et d'activités organisées dans toute l'Europe, cette réunion annuelle met l'EFP sous le feu des projecteurs. En France, le nombre d'étudiants dans l'EFP a augmenté l'année dernière et la participation des adultes est au-dessus de la moyenne européenne de 18,7%. Pour autant, les systèmes d'EFP continue ou initiale pourraient encore s'améliorer. Je suis donc ravie de voir que la France a initié des réformes focalisées sur l'apprentissage et l'amélioration de l'accès à l'EFP continue.

Je demande à la France de se joindre à nous pour montrer que l'enseignement et la formation professionnels représentent ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'éducation et pour faire de la Semaine européenne des compétences professionnelles un succès encore plus grand que les années précédentes. Nous devons montrer que l'EFP transforme de manière positive les perspectives de carrière et la vie des citoyens.