5.107 milliards d'euros, c'est le montant moyen du patrimoine financier des Français, qui restent parmi les plus gros épargnants du monde, juste derrière les Allemands. Cette somme qui n'incorpore pas l'immobilier des ménages, prend d'abord la direction de l'assurance-vie pour un peu plus de 38% de l'encours, principalement placée en fonds en euros, les plus surs. [...]

