L'extension du cercle de l'humanisme

Même si les agressions et les préjugés à l'égard de la communauté LGBT restent d'actualité, les progrès réalisés dans l'acceptation de ces « différences » ont connu une accélération inédite à l'échelle historique depuis les années 2010. Rappelons qu'à la fin des années 1770, Jeremy Bentham(1748-1832), politique réformateur et père fondateur de la philosophie utilitariste, publie le texte Défense de la liberté sexuelle (1), où il réfute tous les préjugés contre les homosexuels « à une époque d'intensification de la répression des actes homosexuels », comme le rappelle dans sa postface le sociologue Christian Laval. Car, à l'époque, cette « antipathie sociale » menait au pilori ceux « qui avaient accompli un acte inoffensif du point de vue utilitariste » (qui vise le plus grand bonheur pour le plus grand nombre). Bentham expliquait cette situation « par l'influence pernicieuse sur l'opinion des "fraudeurs intellectuels professionnels" qu'étaient pour lui les hommes de loi et les membres du clergé ».

L'audace de Jeremy Bentham, qui ne voit pas au nom de quoi des individus se trouvent relégués à la marginalité sociale ou à la dissimulation, resta longtemps une exception. Pour...