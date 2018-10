La francophonie, une arme géopolitique ?

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réunie depuis ce 11 octobre à Erevan, en Arménie, nomme à sa tête une diplomate rwandaise, Louise Mushikiwabo. Le président français Emmanuel Macron tient à cette voix africaine. Compréhensible, puisque 60% des locuteurs français vivent en Afrique. Pourtant, le Rwanda, peu francophile, n'est pas non plus bon élève en matière de droits humains... Alors qu'est-ce qui se joue réellement ? La linguistique et les valeurs démocratiques sont-elles sacrifiées sur l'autel de la politique ? Quel crédit accorder à ceux qui qualifient la francophonie de "jouet de la France" ?

Pour en débattre, nous recevons Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, Louis Magloire Keumayou, journaliste et président du Club de l'Information Africaine, ainsi que Claudine Lepage, sénatrice des Français établis hors de France (SOC).