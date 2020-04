Le monde aérien cloué au sol par le COVID-19

Les fermetures de frontières ont été parmi les premières mesures prises par les États pour empêcher la propagation du coronavirus. La conséquence a été immédiate pour les aéroports et compagnies aériennes qui ont vu leur activité diminuer brutalement. Aujourd'hui, la plupart des avions du monde sont cloués au sol, et un groupe comme Air France n'assure que 5% de son programme. Le manque à gagner est évidemment considérable pour les différents acteurs économiques qui dépendent du transport aérien. Tous se demandent quand le trafic pourra reprendre et surtout s'il retrouvera un jour son niveau d'avant la crise.

Fabrice Gliszczynski, rédacteur en chef de "La Tribune" et spécialiste du transport aérien, fait un point sur la situation.

