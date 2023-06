Les Expositions en tant que terrains de jeu urbains

Des centaines de drones ont dansé dans le crépuscule au-dessus du Colisée de Rome, apportant une touche de XXIe siècle à un lieu de spectacle de 2000 ans. L'essaim s'est disposé en forme de globe en rotation, puis en Homme de Vitruve, et a finalement écrit son agenda : EXPO 2030 POUR L'HUMANITÉ. Il s'agissait du grand final de la candidature de la Ville Éternelle pour accueillir l'Exposition universelle de 2030, présentée le mois dernier pour impressionner une délégation des organisateurs, le Bureau international des Expositions.

Le vote n'est plus qu'à quelques mois, et chaque concurrent - Rome, Busan, Odessa et Riyad - met les bouchées doubles. Juste cette semaine, le Premier ministre italien, le président coréen et le prince héritier saoudien se rendent en France pour promouvoir les candidatures de leurs pays respectifs. Mais que cherchent-ils tous à remporter ? Mis à part le fait d'être un prix convoité pour la diplomatie d'influence, rassembler le monde dans un parc d'exposition est-il encore un événement pertinent alors que le monde est déjà si connecté ? Pour que l'Exposition universelle reste applicable au XXIe siècle, elle doit changer.

Partager et d'éblouir

Les Expositions ont vu le jour au milieu du XIXe siècle. Lors de la première, la Grande Exposition de Londres en 1851, six millions de personnes affluèrent pour admirer les merveilles scientifiques, culturelles et industrielles rassemblées dans le Crystal Palace de Joseph Paxton. L'événement incarnait l'ordre mondial alors centré sur l'Europe, invitant les visiteurs à se joindre à une célébration nationaliste des réalisations occidentales - des toilettes à chasse d'eau aux machines à télécopier (ce n'est pas une blague !) - tout en exposant des échantillons exotiques des cultures "autres", colonisées - des éléphants au diamant Koh-i-Noor. L'Exposition fut un véritable succès et devint le modèle pour des dizaines de performances similaires dans les décennies à venir.

Mais aujourd'hui, avec la domination de la télévision puis d'Internet, une partie de l'esprit initial de l'Exposition internationale est devenue obsolète. Ses valeurs fondatrices, l'hégémonie occidentale avant tout, ont perdu de leur éclat. De plus, les premiers événements étaient uniques en tant que canaux inégalés de diffusion internationale de contenus et d'idées. Mais le World Wide Web et, jusqu'à présent du moins, les voyages internationaux relativement bon marché ont en grande partie comblé cette fonction. Aujourd'hui, nous ne manquons pas d'occasions de partager et d'éblouir.

Pour continuer à être pertinentes aujourd'hui, les Expos devraient changer de perspective en passant de la diffusion de contenu au développement de contenu. Nous n'avons pas besoin des Expos pour présenter des produits à travers le monde, mais nous avons besoin qu'elle soit un terrain de jeu ludique et expérimental où les idées sont testées et les concepts sont mis à l'épreuve, en particulier à l'échelle architecturale et urbaine. Recentrer les Expos sur l'innovation ne serait pas une réinvention totale, mais plutôt une remise en valeur des capacités qu'elles ont eues depuis le début.

Intemporalité des Expositions

Les premiers événements, malgré leur exhibitionnisme nationaliste, ont également engendré de véritables percées architecturales. Lors de la Grande Exposition de 1851 à Londres, le Crystal Palace, qui utilisait à l'époque 25% de la capacité totale du Royaume-Uni, a contribué à lancer l'ère moderne de la construction en verre. À Paris, l'Expo de 1889 a été marquée par une structure qui a contribué à l'avènement de l'ère de l'acier: la tour Eiffel. Le remarquable parc d'attractions de l'Exposition universelle de 1893 à Chicago a inspiré le mouvement City Beautiful, un paradigme controversé mais influent en matière de design urbain. L'exposition Futurama de GM lors de l'Exposition universelle de 1939 à New York est devenue une prophétie autoréalisatrice de la mobilité américaine, prédisant les autoroutes, les banlieues et même les voitures proto-autonomes. L'Exposition de 1970 à Osaka a été à l'avant-garde de l'architecture métabolique et a contribué à rendre l'événement véritablement mondial, attirant le nombre record de 64 millions de visiteurs ; qui se sont promenés dans l'immense espace conçu par Kenzo Tange, se sont émerveillés devant des roches collectées sur la lune et ont essayé certains des premiers téléphones portables.

C'est là l'aspect intemporel des Expositions : leur pouvoir d'expérimentation et d'encouragement. Les meilleures d'entre elles deviennent de véritables « laboratoires vivants », des boîtes de Pétri pour des expériences urbaines qui seraient irréalisables dans des conditions normales. Sur leur site, on peut prendre des risques et tolérer les échecs, d'une manière qui serait impossible dans une ville réelle où les gens vivent et travaillent. Nous pouvons imaginer de nouveaux styles, de nouvelles routes, de nouveaux lampadaires, de nouveaux matériaux. Sur un parc d'attractions, tout est permis. À une époque où des mégalo comme Elon Musk ou Donald Trump se vantent de construire des villes à partir de zéro, les Expositions offrent un terrain intermédiaire plus sûr, où chaque participant peut participer.

Les organisateurs de l'Expo 2025 d'Osaka ont bien saisi ces possibilités ; le concept fondamental de leur plan directeur consiste à transformer l'île de Yumeshima en un « laboratoire de vie populaire », conçu pour faciliter les rencontres avec une multitude de nouvelles technologies et de possibilités. Nous espérions exploiter un esprit similaire lorsque nous avons participé à la conception du plan directeur de l'Expo 2030 à Rome. Notre vision de l'événement est celle d'une expérimentation autour d'un défi contemporain majeur : la production d'énergie en milieu urbain.

Plutôt que d'encourager une compétition tape-à-l'œil entre les pays participants, la proposition les relie en tant que « communauté énergétique ». Chaque pavillon national consommera de l'énergie provenant de sources renouvelables, puis la canalisera dans un réseau partagé qui alimentera non seulement le site d'exposition, mais aussi le quartier environnant. En plus de produire de l'énergie et de symboliser l'unité, l'infrastructure solaire aura un troisième usage : celui d'un nouvel espace public. Dans les rues, des arbres solaires pliables fourniront de la lumière, de l'ombre et une protection contre la pluie aux visiteurs du plus grand parc solaire urbain du monde.

Un Nouveau Monde ensemble

La communauté énergétique est un rappel de notre interdépendance mutuelle, et l'agencement physique des pavillons - le long d'une seule avenue, sans placement préférentiel pour une nation par rapport à une autre - est une façon d'accueillir les nations dans une position d'égalité. Les Expositions n'ont peut-être plus le monopole du concept de rencontre mondiale, mais elles offrent une occasion rare aux pays de se réunir et aux personnes du monde entier de se rencontrer face à face et d'imaginer collectivement comment construire un Nouveau Monde ensemble. Elles ont également le luxe d'expérimenter en adoptant une perspective à long terme, ce que peu de gouvernements seront prêts à financer.

Si les Expositions s'engagent dans une telle expérimentation, leur avenir est assuré, et elles maintiendront leur importance en tant que centres d'innovation et de culture internationale. En mêlant l'ambition expérimentale de la "ville charte" envisagée par l'économiste lauréat du prix Nobel Paul Römer avec le pouvoir de réunion et l'excitation de Burning Man, le festival de musique dans le désert du Nevada, ces événements peuvent contribuer à l'émergence d'un monde meilleur et plus cohésif. Les Expositions de notre époque pourraient favoriser une architecture durable, une mobilité renouvelable et une collaboration internationale. Alors que notre monde devient de plus en plus inégalitaire et divisé, elles peuvent aider la mondialisation à retrouver son dynamisme.

Bien sûr, s'engager dans une véritable expérimentation signifie accepter la possibilité d'échec. Cela signifie renoncer aux présentations sûres et faciles des réalisations passées et faire des tentatives, au niveau du pavillon et de l'exposition elle-même, qui pourraient ne pas rencontrer le succès escompté. Peut-être que les voitures volantes à Osaka donneront le mal des transports aux passagers, ou que les panneaux solaires à Rome court-circuiteront. Mais pour un événement temporaire de six mois, il s'agit certainement d'un risque qui en vaut la peine.

Bien loin d'être frivoles ou obsolètes, les Expositions pourraient être des événements vitaux pour le monde moderne. Elles seront toujours prêtes à se réinventer, car leur atmosphère ambitieuse et ludique peut nous pousser à nous réinventer.