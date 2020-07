M. le président, il est grand temps de créer un ministère de la Relance économique, écologique et sociale

Au lendemain de "la vague verte" des municipales, alors que la Convention citoyenne a montré comment l'ensemble de la société pouvait prendre à bras le corps les défis de notre pays, le gouvernement français et l'Europe débloquent des milliards d'euros pour relancer l'économie, hypothéqués pour l'avenir. Nous, entrepreneurs engagés, appelons Emmanuel Macron à utiliser ce levier exceptionnel par son ampleur et son importance pour que les entreprises suivent un nouveau cap, celui de leur impact social et écologique. Le Président le déclarait lui-même le 14 juin dernier, lors de son l'allocution destinée à dessiner les contours de "l'après" :

"La reconstruction économique, écologique et solidaire sera la clé de notre indépendance."

Nous proposons donc des mesures concrètes pour passer de la parole aux actes en utilisant tous les leviers créés autour de trois enjeux.

Une TVA réduite

Le premier enjeu est de réussir à relancer la consommation et la production en mettant au coeur la durabilité, la proximité et la solidarité. Pour un choc de consommation responsable, nous proposons de diminuer la TVA pour tous les produits socialement et écologiquement responsables afin de les rendre accessibles à tous, loin des logiques court-termistes comme celle des éco-chèques.

En parallèle, un bonus-malus social et écologique assis sur des critères clairs et transparents pour l'ensemble des entreprises françaises permettrait de moduler la participation financière des entreprises suivant leur apport à l'intérêt général, et permettrait d'inciter l'ensemble du tissu productif français à engager sa transition.

La BPI en réelle banque de la transition

Par ailleurs, le gouvernement doit se positionner comme pivot d'une relance solidaire et durable en transformant la BPI en réelle banque de la transition et en mettant dès aujourd'hui 1 milliard d'euros en fonds propres sur la table avec un fonds de relance ambitieux, structurant et de long terme. L'annonce, le 5 juin dernier, par Élisabeth Borne, d'un plan visant à accompagner à hauteur de 250 millions d'euros la transition écologique des PME-TPE est une très bonne nouvelle, mais trop peu pour engager une transition profonde de l'économie française.

Il faut en effet prendre le relais du dispositif de prêts garantis par l'État, qui a permis une prise en compte de l'urgence liée au confinement, mais qui a pu fragiliser la situation financière des entreprises en augmentant leur endettement. Des investissements en fonds propres représentent la seule mesure efficace pour accompagner autant la survie que la transition écologique et inclusive de notre tissu de TPE-PME, en favorisant une vision de long terme.

Des aides conditionnées

Nous proposons enfin de mettre en place la conditionnalité écologique et sociale de toutes les aides publiques accordées par le gouvernement dans le contexte post-crise. Il est logique que les pouvoirs publics débloquent des milliards pour sauver des milliers d'emplois menacés et une économie meurtrie. Mais il est incompréhensible que ces milliards dépensés aujourd'hui ne soient pas l'occasion d'accélérer la transition de notre économie. Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) propose donc que l'ensemble des entreprises aidées s'engagent durablement sur la réduction de leur empreinte écologique et sociale sur trois ans, et fassent en premier lieu la transparence sur une quinzaine d'indicateurs sociaux et environnementaux structurants, permettant à toutes leurs parties prenantes de suivre leur évolution.

Afin d'objectiver ces dispositifs, le gouvernement pourrait s'appuyer sur un outil d'évaluation de l'impact social et environnemental intitulé Impact Score, développé par tous les réseaux d'entreprises à impact en France. Il permet d'approcher de manière rationnelle l'engagement des entreprises en faveur de la transition écologique et sociale et pourrait être mis à disposition des pouvoirs publics, des entreprises, des citoyens pour accompagner cette dynamique.

Un grand ministère dédié

Pour concrétiser ces mesures et pour aller dans le sens d'Élisabeth Borne, qui a rappelé à juste titre qu'"opposer écologie et économie est totalement dépassé ", nous proposons que les sujets de transition sociale et environnementale bénéficient enfin d'une représentation politique et administrative auprès du ministre des finances à Bercy, au coeur de la machine étatique et à leur juste niveau de portage politique, au sein d'un grand portefeuille ministériel de la Relance économique, écologique et sociale. Nous mesurons le défi de concevoir une relance transformatrice, permettant de sauver l'économie d'aujourd'hui tout en préparant demain. Mais c'est la seule voie pour permettre à notre économie de prévenir et affronter les crises à venir.

Cette opportunité d'investissement massif ne se reproduira sûrement jamais. Alors, à l'heure où le déconfinement est bien entamé et où les pouvoirs publics travaillent d'arrache-pied à un plan de relance qui pourrait dessiner le destin économique de la France pour la prochaine décennie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les ministres, les entrepreneurs vous le demandent : assez de paroles, passons aux actes!

___

Signataires :