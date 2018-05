Nucléaire iranien : Trump menace-t-il la paix ?

C'était annoncé de longue date : mardi, Donald Trump a tenu sa promesse de campagne en retirant les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Obtenu aux forceps et défendu farouchement par Emmanuel Macron, cet accord signé par les pays du « P5+1 » (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) et l'Iran prévoyait notamment un développement du nucléaire civil dans le pays, tout en mettant en œuvre de fortes restrictions pour éviter une dérive militaire. Les conséquences concrètes et/ou potentielles de ce retrait inquiètent dans le monde : retour des sanctions économiques pour l'Iran et pour les entreprises présentes sur son territoire, fragilisation de la situation au Moyen-Orient, reprise de la recherche nucléaire militaire par Téhéran, etc. La décision de Donald Trump menace-t-elle la paix ?

On en débat avec le géographe et spécialiste de l'Iran, Bernard Hourcade, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Shimon Mercer-Wood et la chercheure en politique étrangère des États-Unis à Paris III, Annick Cizel.