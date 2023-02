Partager la valeur pour un monde meilleur

Le Covid l'a montré : quand on mobilise toutes les énergies, il est possible de surmonter toutes les crises. Le climat, la biodiversité, la cohésion sociale doivent nous mobiliser collectivement de la même manière. Les entreprises sont l'un des piliers de ces transformations tant elles savent qu'aucune ne peut gagner à long terme dans un monde qui perd face aux enjeux sociaux et climatiques.

Les entreprises françaises ont un atout précieux : leur capacité d'adaptation et d'innovation face à des situations inédites. Cela tombe bien, car la révolution environnementale et solidaire touche tous les aspects de notre vie économique et sociale. Il faut des investissements massifs, des efforts cohérents et une volonté sans faille de tous les acteurs.

C'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron a appelé les entreprises à innover et à se réinventer sur la question du partage de la valeur créée. Investir une partie des bénéfices dans des grandes priorités d'intérêt commun est l'une des voies possibles, et c'est tout l'objet de la démarche du « dividende sociétal » du Crédit Mutuel et du « dividende écologique » de Maif.

Dans cette volonté de mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, pouvoirs publics, entreprises, associations, syndicats et ONG, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Maif créent de nouveaux modèles de répartition de la valeur.

Le Crédit Mutuel lance le « dividende sociétal ». Aux côtés d'un dividende salarié (de plus de 18% en 2022), le groupe mutualiste mobilisera chaque année, 15% de son résultat net à des initiatives environnementales, de solidarité et de lutte contre les inégalités ; un effort sans précédent qui représentera, dès 2023, 525 millions d'euros et qui sera contrôlé par un comité de mission indépendant.

Il s'agit ainsi de mettre l'efficacité opérationnelle de l'entreprise au service de l'utilité collective : sur le long terme, les deux sont indissociables. En 2023, 262 millions d'euros seront consacrés à un fonds à impact dont la plus-value sera écologique, solidaire et non financière. 185 millions d'euros permettront de continuer à transformer les secteurs de la banque et de l'assurance pour des pratiques et des tarifications solidaires et inclusives. Enfin, 78 millions d'euros, seront alloués à des causes d'intérêt général, notamment via les associations locales, régionales et les ONG soutenues par les caisses de Crédit Mutuel et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Maif crée le « dividende écologique », en dédiant chaque année, 10% de ses bénéfices annuels à la planète, notamment à travers le financement d'actions de préservation et de régénération de la biodiversité, pour rendre les territoires plus résilients face aux conséquences du dérèglement climatique avec la réhabilitation des zones humides, la plantation de plantes vivaces, le soutien aux programmes de gestion durable des forêts ou encore la reconstitution de bocages.

Et parce que la transition écologique ne peut qu'être solidaire, une partie du « dividende écologique » sera consacrée à l'accompagnement des sociétaires les plus vulnérables face au dérèglement climatique. Concrètement des travaux de prévention face aux inondations, incendies ou aux sécheresses pourront être cofinancés pour les habitations des sociétaires à la fois les plus exposés au risque et qui disposent de peu de moyens. Par cohérence, ces mesures s'ajoutent à une politique d'investissement excluant les fossiles et soutenant massivement les énergies renouvelables.

Le temps est venu de contribuer tous ensemble au bien commun ; face aux enjeux écologiques et sociétaux, notre salut passera par une nouvelle façon d'interagir avec la société et avec la nature.

Souhaitons que cette initiative puisse inspirer de très nombreuses autres entreprises et que d'autres s'en emparent !