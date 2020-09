Plan de relance : la construction sacrifiée

Les faits sont là : tous les signaux sont au rouge, sans exception. Notre production annuelle s'établit en dessous de 400000 unités par an, alors que le pays en a besoin d'un quart de plus. Le 2e trimestre a été marqué par un recul sans précédent des mises en vente. Toujours sur ce trimestre, les réservations de logements neufs par les ménages ont cédé 41,7% et les annulations ont atteint le niveau record de 31,4% (chiffres du ministère du Logement).

L'essentiel des 7,5 Mds € concentré sur la rénovation

L'avenir immédiat s'écrit avec la même encre : globalement, les permis de construire délivrés, les demandes de nouveaux permis, comme les logements commencés fléchissent sur un rythme de l'ordre de 3% par mois, avec une obstination que rien ne vient contrarier....