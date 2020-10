Pour innover, il faut voir grand avec les Moonshots et les challenges

Une chose est certaine : l'avenir sera radicalement différent du monde que nous avons connu. Les exigences de l'éloignement social et la nécessité de restreindre les déplacements vont notamment s'imposer jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis à disposition pour lutter contre le virus et cela change radicalement la façon de faire le business.

La seule réponse possible est d'innover et de se réinventer. Dans ce contexte, on peut affirmer que toute entreprise devra devenir une entreprises High Tech ou sera désintermédié et sa marque perdra de sa valeur.

Dit autrement, les entreprises doivent relever ce défi et adopter impérativement de nouvelles façons de travailler et de faire les affaires en misant sur les Moonshots et les challenges.

Ce que nous a appris la conquête spatiale

Le concept de Moonshot est celui de la mission Apollo, le programme spatial conçu pour faire atterrir les Américains sur la Lune et les ramener en toute sécurité sur Terre. Entre 1960 et 1972, le gouvernement américain a dépensé 26 milliards de dollars pour atteindre cet objectif. Plus de 300 projets différents ont contribué, non seulement dans l'aéronautique, mais aussi dans des domaines tels que la nutrition, le textile, l'électronique et la médecine, générant 1.800 produits dérivés, allant des aliments lyophilisés aux combinaisons réfrigérantes, en passant par les ressorts de pneus et les commandes de vol numériques.

Le programme a également joué un rôle déterminant dans le lancement d'une industrie pour le circuit intégré, une technologie non éprouvée à l'époque, et d'autres projets spatiaux tels que la navette spatiale et la Station spatiale internationale.

Cinq critères doivent décrire ces moonshots :

1/ Ils doivent être audacieux et inspirer les citoyens ;

2/ Etre ambitieux et risqué ;

3/ Avoir un objectif et des délais clairs ;

4/ Etre interdisciplinaire et intersectorielle (par exemple, l'éradication du cancer exigerait des innovations en matière de santé, de nutrition, d'IA et de produits pharmaceutiques) ;

5/ Permettre l'expérimentation et de multiples tentatives de solution plutôt que d'être géré de haut en bas par un gouvernement.

Avant d'adopter des technologies disruptives, les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent d'une architecture de données solide ou d'un processus pour lequel les données sont collectées. Une fois qu'une entreprise dispose d'une stratégie de données solide, elle sera en mesure de déterminer quelles technologies de rupture seront les plus avantageuses pour son organisation :

Au cours de la prochaine décennie, les modèles commerciaux collaboratifs et l'Internet des objets auront les objectifs suivants: zéro déchet, zéro décès, zéro défaut / défaut de fabrication, zéro faille de sécurité, zéro e-mail, zéro émission et zéro accident.

Des produits et matériaux intelligents permettront d'économiser de l'énergie et faciliteront les initiatives zéro énergie telles que les bâtiments écoénergétiques et les transports plus écologiques.

Les progrès technologiques soutiendront l'incubation d'entreprises en traduisant les idées et en les mettant en œuvre en temps réel.

Quelques exemples de Moonshots :

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

L'Internet des objets et l'essor des appareils intelligents

Des appareils portables aux humains augmentés

Big Data et analyse augmentée

Espaces intelligents et lieux intelligents

Blockchains et registres distribués

Cloud et Edge Computing

Réalités étendues numériquement

Jumeaux numériques

Traitement du langage naturel

Interfaces vocales et chatbots

Vision par ordinateur et reconnaissance faciale

Robots et cobots

Véhicules autonomes

5G et des réseaux plus rapides et plus intelligents

Plateformes numériques

Drones et véhicules aériens sans pilote

Cybersécurité et cyber-résilience

L'informatique quantique

Automatisation robotique des processus

Personnalisation de masse et micro-moments

Impression 3D et fabrication additive

L'équivalent de la mission Apollo est Zero Eeverything partout et l'I.AM (isation) de notre «vie quotidienne».

L'Internet of Augmented Value (I.AM) va permettre de faire passer la création de la valeur des équipements aux services à condition que cette valeur qui soit perçue par le consommateur, une valeur d'augmentation de l'individu. Avec la DeFi, un modèle économique radicalement va émerger avec la tokenisation des actifs.

Qu'est-ce qui est nouveau avec I.AM ?

Pour vendre un produit à l'ère de l'Internet of Me, il faut impérativement se mettre dans la logique d'achat du citoyen/consommateur et non dans la logique de la vente du « lessivier ». Les écosystèmes associés à des produits vont prendre la place petit à petit des chaînes de valeur dans la stratégie des entreprises. Tous les produits deviennent des canaux de distribution.

Plus généralement, il faut donc raisonner flux, échanges, interactions, collaboration et non stocks, ce qui signifie en particulier que l'entreprise ne possède pas ses salariés, ses fournisseurs, ses clients. Elle entretient avec eux des interactions et sa valeur découle de sa capacité à valoriser ces différents flux pour créer notamment plus de ressource financière qu'elle n'en consomme.

Cette valeur ajoutée créée par I.AM sera davantage concentrée sur une période de temps et donc sur l'abonnement des consommateurs. Il faut donc des services financiers.

Qu'est-ce qui est nouveau avec la DeFi ?

En termes simples, un Token est la représentation numérique d'un actif sur la Blockchain ou familièrement «monnaie programmable». Cet actif peut être à la fois numérique ou physique, corporel ou immatériel.

D'un point de vue technique, un Token est un algorithme implémenté en tant que Smart Contract sur une Blockchain. L'algorithme définit toutes les fonctionnalités du jeton comme sa valeur, comment et combien de jetons sont créés, quelles dénominations ils autorisent, comment les jetons sont dépensés et sous quel nom et adresse ils peuvent être utilisés. Même des fonctionnalités complexes comme le vote peuvent être implémentées.

Les jetons jouent donc un rôle fondamental pour l'échange de valeur et la représentation des droits dans le monde physique. Une attention particulière doit être accordée au protocole d'échange. Étant donné que les changements d'état du contrat intelligent sont déclenchés automatiquement par des événements externes, la motivation des utilisateurs ou des appareils à envoyer ces événements doit être remise en question.

Les jetons sont déjà utilisés pour stocker et échanger d'énormes quantités de valeur. Cette valeur s'étend de plus en plus souvent dans le monde physique.

En conclusion, la réussite des Moonshots passe d'abord par la création d'une infrastructure des datas dont les caractéristiques se résument avec les 6 lettres de ASPECT :

Dans ce contexte, la DeFi va jouer le rôle de catalyseur de l'infrastructure nécessaire au déploiement de I.AV dont les caractéristiques se résument avec les 6 lettres de ASPECT:

A

Comme Autonomy, Assets, API, Automatization, Anticipation, Augmented, ATAWAD, Artificial Intelligence, Authentication, Anthropomorphic, Assistant, AutoML, Avalabs, Agnostic, As-a-Service...

S

Comme Services, Security, Simplification, Symbolic, Scalability, Seamless, Sharing, Scale, Searching, Sustainability, Streaming, Storage, Serverless, Social, Stakeholders, Softwarization...

P

Comme Programmability, Personalization, Proof, Prediction, Posture, Privacy, Process, PEC, P2P, Proof of Stake...

E

Comme Energy, Efficiency, Emotional, Exchange, Explanation, Edge, Ethereum...

C

Comme Connectivity, Capital, Context, Communication, Collaboration, coordination, Contract, Commons, Citizen, Commuter, Consumer, Community, Consensus, Cryptocurrency, Computational, Cloud, Content, Curation, Charging, Chainlink...

T

Comme Trustworthiness, Twin, Tokenized, Thing, Traceability, Transaction, Tax, Transparency, Together, Teaching, Tactile, Trading, Transfer, Tezos...

Par exemple, une DApp basé sur la DeFi appliquée à la voiture pourrait servir de lien entre les propriétaires de voitures autonomes et les passagers. Ils sont tous deux leurs clients en mode C2C et l'objectif est de transmettre leurs besoins les uns aux autres. Le DApp permet aux propriétaires de voitures autonomes de partager leurs véhicules lorsqu'ils ne les utilisent pas en échange d'argent supplémentaire avec la DeFi.