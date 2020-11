Qui se "gave" avec Amazon et l'économie ?

Amazon se gave ? La réalité est bien plus complexe que ce propos à l'emporte-pièce. Si Amazon est une grande entreprise, ses marges sont loin d'être mirobolantes. Elles étaient de 4 % l'an passé dans le monde, en intégrant les activités de commerce à faible rentabilité et des activités bien plus rémunératrices dans la gestion des données et le cloud. Dans l'Hexagone, les marges d'Amazon France Logistique étaient de 3,25 %. Si elles sont supérieures à celles de nombre de petits commerçants, cela ne ressemble pas à un gavage.

Amazon logistique a fait dans l'Hexagone 19 millions d'euros de profits après avoir réglé 237 millions d'euros de rémunérations, 13 millions d'impôts de production et 17 millions d'euros sur les bénéfices. En moyenne, chacun des 5.700 salariés d'Amazon a bénéficié de 42.000 euros sous la forme de salaires, cotisations sociales et autres avantages sociaux comme la participation aux bénéfices. Il a rapporté 5.400 euros à l'Etat et aux collectivités locales sous la forme d'impôts calculés en fonction de l'outil de production et des bénéfices, Amazon touchant 3.300 euros de bénéfice par collaborateur. Au global, 83 % de la création de la valeur française est allée aux salariés, 11 % à l'Etat et 7 % à Amazon sous la forme de bénéfices. Prétendre que « Amazon se gave » n'est donc ni factuel, ni légitime. Notre ministre de la Culture devrait savoir que dans beaucoup de secteurs d'activités en France, les administrations publiques sont les premières à bénéficier de l'activité économique, devant les actionnaires.

Faiblesse structurelle de la rentabilité en France

Le vrai sujet n'est en fait pas chez Amazon, mais dans la faiblesse structurelle de la rentabilité de nombreuses activités françaises. Selon l'Insee, la rentabilité moyenne est d'à peine 6 % dans le commerce, le transport, la restauration ou la construction, voire de 5 % dans l'industrie. On s'accommode plus ou moins de ces mauvaises performances en temps normal, même si elles freinent le développement économique et expliquent notre incapacité à résorber le chômage. Avant même que la crise ne commence, nous avions 1,7 point de chômage de plus que nos voisins représentant 500.000 chômeurs en trop fin décembre 2019. Avec la crise, on redécouvre bien tard que nos entreprises sont mortelles. Or, la faiblesse de la rentabilité en France découle de deux problèmes structurels qui n'ont pas été traités correctement : le poids disproportionné des charges sociales et de la fiscalité de production, facteurs jouant contre la production et l'emploi.

D'une part, nous avons fait le choix de financer les retraites quasiment exclusivement par les prélèvements obligatoires, là où nos voisins les financent aussi grâce au rendement du capital, avec des fonds de pensions. Dans un contexte de vieillissement, ce choix est problématique pour les finances publiques, les retraites expliquant 59 % de la progression des dépenses et des déficits depuis 1959. Dans toute une série d'activités, les charges sociales obèrent anormalement les coûts. Si les pouvoirs publics multiplient les programmes de réduction de charges sociales pour limiter cet effet, ce qui creuse les déficits, le choix français reste problématique à long terme. Si nous avions eu la sagesse d'épargner en vue de la retraite comme nos voisins, nous aurions l'équivalent de 2 à 3 % du PIB en recettes supplémentaires chaque année, ce qui permettrait d'équilibrer nos comptes publics déficitaires structurellement.

La fiscalité de production surdimensionnée

D'autre part, la fiscalité de production, surdimensionnée en France, affecte particulièrement les activités à marges faibles, telles le commerce ou l'industrie. Elle nuit à leur développement en temps normal et s'avère redoutable en période de crise. Contrairement à la fiscalité sur les bénéfices, la fiscalité de production ne se dégonfle pas lorsque les entreprises font des pertes. Pour des centaines de milliers de petits commerçants, comme pour des dizaines de sites industriels tels Bridgestone Béthune, la fiscalité de production est synonyme de surmortalité. Il faudrait avoir le courage de dire aux Français que nos activités à faibles marges ne sont pas les victimes d'une concurrence « déloyale » de certains acteurs, mais d'un code des impôts destructeur de richesses et d'emplois. Madame la ministre, la culture passe aussi par l'économie et la pédagogie.