Transport ferroviaire  : plus de concurrence ne signifie pas plus d'innovation

On fait grand cas d'une concurrence italienne possible sur la ligne TGVP Paris-Lyon après les Thellos, la liaison Paris-Venise mise en place par le même Trenitalia qui concurrencera la SNCF sur la grande vitesse. Mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt très clairsemée du transport ferroviaire?

Il ne s'y passe tout de même pas grand-chose... Car nous avons, d'un côté, la promesse des véhicules autonomes, des voitures électriques, des camions en convoi avec un chauffeur unique. D'un autre côté, nous avons la galère des trains, des infrastructures vieillissantes, des RER bondés, des retards et tout cela, malgré le potentiel du transport ferroviaire pour limiter la pollution, lutter contre le changement climatique, favoriser la transition énergétique. Pourquoi y a-t-il si peu d'innovation dans ce mode de transport comparé aux autres ? Le veto de la Commission à la fusion Alstom-Siemens n'a fait que rajouter au malaise de ce secteur malaimé.

En 2011, au niveau mondial, 43 milliards d'euros ont été dépensés en recherche et développement dans le secteur du transport mais à peine 1 milliard dans le rail. Ce faible montant peut se justifier par la taille réduite du marché ferroviaire par rapport aux autres marchés. Mais, même ramené en proportion des ventes, cela reste la plus faible.

Le bas taux d'innovation dans le rail a ses raisons : l'infrastructure ferroviaire a une durée de vie bien plus longue qu'une voiture qu'on remplace au bout de quelques années. Les équipements doivent être compatibles avec l'infrastructure existante et la priorité est à la sécurité ce qui impose des tests intensifs avant de pouvoir mettre une innovation en service. Un autre secteur, qui met aussi l'accent sur la sécurité, a pourtant connu une forte innovation : le transport aérien. Sous l'effet de la concurrence, on a vu arriver un taux d'utilisation des avions plus grand, la vente en ligne, du marketing innovant, de la gestion dynamique des prix des billets (yield pricing management). Les compagnies aériennes, qui se livrent une rude concurrence, se sont tournées vers les fabricants pour produire des avions plus performants, moins énergétivores, un cercle vertueux qu'on aimerait dans le secteur ferroviaire.

Les trains autonomes, pas pour demain

Malheureusement, ceci ne risque pas d'arriver pour les trains. Ce mode de transport est fortement subventionné. Dans un contexte de restrictions budgétaires, peu d'argent peut être consacré à plus de R&D. La promesse des véhicules électriques et autonomes donne aussi un vague sentiment que l'avantage écologique du train ne durera pas. Curieusement, alors que les trains sont mieux placés pour devenir autonomes avec plus de sécurité que pour les voitures, puisque leur circulation est déjà gérée centralement, les fabricants n'ont pas l'air de s'y mettre.

La forte implication des gouvernements dans le secteur ferroviaire est la grande différence avec l'aérien : il y a 30 ans, la plupart des Etats européens avaient une seule compagnie de chemins de fer, une entreprise d'Etat, responsable à la fois du matériel roulant et de l'infrastructure, rail, gare, signalisation. A l'époque, cet opérateur pouvait prendre des décisions de long terme et quelques grandes innovations ont pu voir le jour sur cette base comme les trains à grande vitesse. Il y avait même un département de recherche et développement et il n'était pas rare que l'entreprise prenne part aussi à la construction même des trains, comme le rappelle le CERRE qui s'est penché sur la question de l'innovation sur le rail.

Mais on sait que les monopoles d'Etat ne sont pas, à la longue, la meilleure forme d'organisation pour innover. On sait aussi qu'un manque de concurrence limite les incitations à innover. Même aujourd'hui, avec la concurrence des bus, de la voiture, des compagnies aériennes à bas coût, de BlablaCar, rien n'éveille vraiment la soif d'innover dans la transport ferroviaire sinon en mode mineur. Trop longtemps, cette industrie a été préservée de la concurrence.

L'Europe a introduit cette concurrence: il y quasi partout deux entreprises, l'une qui gère l'infrastructure, les rails, etc., l'autre qui fait rouler ses trains dessus et qui peut avoir des concurrents. Mais c'est la première qui choisit la technologie à laquelle la deuxième doit d'adapter. Les tarifs payés par les opérateurs de train au gestionnaire d'infrastructure n'ont pas une structure qui pousse les premiers à acquérir du matériel moderne qui réduirait l'usure des rails ou favoriserait le taux d'utilisation de ces derniers. Rien ne pousse non plus le gestionnaire à investir dans son infrastructure pour réduire les prix pour les opérateurs de train.

Franchise trop courte

Quand la concurrence prend la forme d'une franchise accordée à un opérateur sur une ligne, une formule que le quatrième paquet ferroviaire va généraliser, elle se révèle trop courte. C'est le franchisé qui reste responsable d'acheter ou louer son matériel roulant. Il prendra ce qui est disponible et efficace dès le premier jour de la franchise sans penser à demain quand il aura remis sa franchise. Il ne peut pas réfléchir à long terme. Dans certains pays, le choix du matériel roulant revient aux organismes qui donnent les franchises, ce qui permet un peu plus le long terme. On peut confier au régulateur ferroviaire un rôle d'aiguillon pour l'innovation. On lui donne les pouvoirs de mesurer et contrôler l'efficacité des gestionnaires d'infrastructure. Il peut fixer des objectifs d'innovation et définir, en fonction de cela, les tarifs d'utilisation des rails et les subventions publiques. Il peut aussi y avoir des contrats de gestion qui définissent ce que le gestionnaire d'infrastructure doit délivrer et le financement de l'Etat pour ce faire.

On peut ouvrir la maintenance de l'infrastructure à la sous-traitance et, de ce fait, à la concurrence d'entreprises qui voudront gagner le contrat. Cette concurrence favorisera l'innovation mais si ce sont des contrats courts très prescriptifs, cela laisse moins de liberté et diminuera la marge de manœuvre pour l'innovation. Il y a aussi beaucoup de standards à suivre, dans le rail, comme les Technical Specifications for Interoperability. Même s'il en résulte des économies d'échelle, ce carcan inhibe l'innovation, dit le CERRE. Créer une culture de l'innovation dans une industrie complexe avec tant de parties prenantes est une gageure surtout lorsque l'un d'entre eux, l'Etat, est le principal pourvoyeur de fonds.

Faut-il dès lors revenir, se demande le CERRE, à un monopole vertical et intégré, qui a donné le TGV par exemple ? Tôt ou tard le manque de concurrence va diminuer l'innovation. Au Japon, on a divisé le pays en zones géographiques sur lesquelles opère un monopole mais la concurrence et l'innovation a lieu grâce à la comparaison de ces monopoles entre eux. Si dans une partie du pays les trains sont à l'heure et vont plus vite, nul doute qu'ailleurs la pression montera pour atteindre les mêmes résultats.

Rendre les tarifs d'utilisation de l'infrastructure plus attirants peut aussi booster l'innovation, comme de meilleurs prix pour du matériel roulant moderne ou pour le faire rouler sur des routes moins congestionnées. On peut mettre en place des fonds d'innovation pour financer la R&D mais avec le risque, dit le CERRE, qu'elle ne soit qu'artificielle et jamais appliquée sur le terrain sans compter un fonctionnement trop bureaucratique.

La séparation de l'infrastructure et des opérations, la fragmentation des opérations entre plusieurs entreprises, les durées faibles de franchise ou de périodes ont peut-être augmenté la concurrence mais ils ont diminué les incitants à innover. Retourner à des monopoles, augmenter la durée des franchises, revoir le dynamisme de la tarification de l'utilisation de l'infrastructure, plus d'implication du régulateur pour pousser l'innovation sont des voies à étudier pour que le train ne soit plus le parent pauvre. Le hic est que toutes ces voies diminuent la concurrence ! Tel est le dilemme.

Pour en savoir plus :

The future of Rail, Regulation & competition for an innovative industry, Chris Nash, Andrew Smith, Feb 2019, CERRE