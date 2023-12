3 doudounes luxueuses pour rester au chaud cet hiver

Le froid se fait déjà ressentir, et avec lui, le besoin de rester bien couvert sans sacrifier son style. Dans cet article, nous vous présentons trois doudounes immanquables de la marque de luxe. Ces pièces allient parfaitement la chaleur nécessaire pour affronter les températures glaciales à une esthétique raffinée.

La doudoune à capuche en toile imperméable

La doudoune à capuche en toile imperméable a été conçue pour s'adapter à chaque silhouette. Elle offre une coupe flatteuse et moderne tout en préservant la chaleur.

Elle dispose d'un col montant et d'une capuche amovible. Elle est dotée d'une membrane imperméable. La fermeture éclair assure une facilité d'utilisation. Le mélange de polyester (64 %) et de viscose (36 %) assure durabilité et élégance. Enfin, la doublure 100 % polyester garantit un confort optimal.

Elle vous est proposée à 765 € sur le site de Fursac.

Achetez-la ici

La doudoune en cuir d'agneau

Cette doudoune est une pièce intemporelle, incarnant élégance et fonctionnalité. Cette dernière présente un col montant et des manches raglan avec des poignets élastiques pour un ajustement parfait. La fermeture éclair la rend pratique à enfiler.

Cette pièce moderne est conçue pour les hommes exigeants en matière de style. Fabriquée à partir de cuir d'agneau de haute qualité, cette doudoune offre un look sophistiqué tout en restant confortable.

Pour son entretien, il est recommandé de faire appel à un professionnel du cuir afin de préserver sa beauté et sa durabilité.

Disponible à 1 650 € sur le site.

Achetez-la ici

La doudoune à capuche en toile déperlante

C'est une pièce incontournable pour affronter les températures avec style et fonctionnalité. Cette pièce pour homme est dotée d'un col montant avec capuche, confectionnée en nylon technique déperlant vous protégeant des intempéries.

La fermeture éclair et les boutons pression offrent une double protection contre le froid. Fabriquée à partir de 100 % de polyamide, cette doudoune est résistante et légère. Sa doublure en polyamide assure un confort optimal.

Pour son entretien, le nettoyage à sec est recommandé. Vous préserverez ainsi ses propriétés techniques.

À 765 € sur Fursac

Achetez-la ici

Affrontez l'hiver avec style grâce à Fursac. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour en savoir davantage sur les articles présentés.