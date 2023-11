Black Friday : les meilleures offres high-tech Amazon

L'effervescence du Black Friday s'empare à nouveau du monde du shopping. Le site propose d'ores et déjà un éventail de promotions incroyables dans le domaine du high-tech. L'opportunité idéale de mettre la main sur les dernières innovations technologiques à des prix imbattables !

27 % de remise sur la TV 4K LED Philips Ambilight

Le téléviseur avec le TV 4K LED Philips Ambilight allie qualité d'image 4K avec la magie de l'Ambilight pour une expérience visuelle immersive. Cette dernière vous permet de plonger pleinement dans vos jeux ou films préférés. L'appareil dispose d'un moteur P5 Picture Engine, une puce intelligente intensifiant les couleurs, les détails et les mouvements.

Doté de fonctionnalités Smart TV Android, ce modèle The One offre une facilité d'utilisation exceptionnelle. Il vous permet d'accéder à tout votre contenu de streaming préféré sur une seule page grâce à Google TV.

Le téléviseur Philips The One présente également une latence minimale pour des sessions de jeu fluides et captivantes. Sa technologie audio Dolby Atmos place chaque détail sonore avec une précision exceptionnelle, vous plaçant au cœur de l'action.

Durant le Black Friday d'Amazon, la TV 4K LED Philips Ambilight vous est proposée à seulement 658 € au lieu de 899 €.

5 % de remise sur l'Apple Watch Series 8 GPS

Montre iconique d'Apple, l'Apple Watch Series 8 GPS offre une pléthore de fonctionnalités avancées pour prendre soin de votre bien-être et améliorer votre mode de vie.

Le nouveau capteur de température intégré permet des estimations d'ovulation rétrospectives et offre des fonctionnalités avancées de suivi du cycle. L'appareil dispose d'un capteur révolutionnaire pour mesurer le taux d'oxygène sanguin, fournissant des données précises et utiles pour surveiller votre santé cardiorespiratoire.

La montre est également équipée d'une fonction d'électrocardiogramme, permettant de réaliser des ECG n'importe où et à tout moment. Vous bénéficiez ainsi d'une visibilité sur votre santé cardiaque en temps réel.

La montre suit votre activité physique au jour le jour et vous permet de surveiller l'évolution de vos statistiques dans l'application Forme. Dotée du verre le plus résistant jamais utilisé sur une Apple Watch, d'une résistance à la poussière IP6X et d'un design adapté à la natation, cette montre est conçue pour résister aux défis du fitness et de l'activité physique.

Enfin, l'Apple Watch Series 8 vous permet de rester connecté en passant des appels, en envoyant des SMS ou des e-mails en quelques gestes.

L'Apple Watch Series 8 GPS d'Apple en ce moment à 399 € au lieu de 419 €.

10 % de remise sur le smartphone Google Pixel 8

Doté du puissant processeur Google Tensor G3, le Pixel 8 offre une expérience rapide et efficace. L'écran haute résolution de 6,2 pouces offre des images nettes, détaillées et vives, avec une fréquence d'actualisation allant jusqu'à 120 Hz pour une navigation agréable.

La batterie adaptative du Pixel 8 peut vous offrir plus de 24 heures d'autonomie. Grâce à l'économiseur de batterie, vous pouvez étendre cette autonomie jusqu'à 72 heures. La recharge du Pixel est également plus rapide que jamais, vous permettant de rester connecté sans interruption.

La fonction Meilleure Prise du Pixel capture des photos de groupe parfaites en combinant plusieurs clichés pour éliminer les clignements d'yeux ou les regards détournés.

Même en milieu bruyant, vos appels restent clairs grâce au micro à filtrage spatial. Et pour une utilisation mains libres, il vous suffit de dire « Hey Google » ou d'appuyer sur l'écouteur pour activer l'Assistant Google.

Maintenant à 859 € au lieu de 952,10 €.

