Les trois meilleures offres PC en promotion

Vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur ? Le site dispose certainement de l'article fait pour vous. La marque vous propose des réductions incroyables sur une large sélection d'articles. Trouvez votre bonheur à travers notre liste des meilleures offres PC.

Le MacBook Air d'Apple

Le MacBook Air d'Apple est une prouesse technologique qui allie performances exceptionnelles et durabilité environnementale. Équipé du puissant processeur Apple M1 et de 8 Go de RAM unifiée, cet ordinateur portable offre une expérience informatique fluide et réactive pour toutes vos tâches.

L'écran Retina affiche une résolution de 2 560 x 1 600 avec la technologie True Tone et le spectre P3 Wide Color Gamut. Vous bénéficiez d'images éclatantes et fidèles à la réalité. Par ailleurs, il est respectueux de l'environnement, fabriqué sans BFR/PVC, mercure, béryllium ou arsenic.

Avec une autonomie allant jusqu'à 15 heures, le MacBook Air vous accompagne toute la journée sans avoir besoin de recharger fréquemment. Le tout est encapsulé dans un design ultraléger. L'ordinateur, en effet, ne pèse que 1,29 kg.

Durant le Black Friday, le MacBook Air d'Apple vous est proposé à seulement 939 € au lieu de 1 199 €.

Venez profiter d'offres Black Friday incroyables ici

Le PC portable ASUS VivoBook

Le PC portable ASUS VivoBook offre un équilibre parfait entre performances et portabilité. Équipé d'un processeur Intel Celeron N4020 cadencé à 1,1 GHz et de 8 Go de RAM soudée, cet ordinateur garantit une expérience multitâche fluide.

L'écran Full HD avec résolution de 1 920 x 1 080 pixels est non seulement net et détaillé, mais promet également un certain confort visuel. Le stockage principal est assuré par un SSD M.2 PCIe 3.0 de 256 Go avec la technologie NVM Express, garantissant des temps de chargement rapides et une réactivité accrue. Le processeur graphique Intel UHD Graphics 600 offre des prestations graphiques adéquates pour la plupart des applications courantes.

Avec un poids de seulement 1,57 kg, ce PC est léger et facile à transporter, ce qui en fait l'option idéale pour les déplacements.

En ce moment à seulement 299,99 € au lieu de 369,99 € sur Cdiscount.

Venez profiter d'offres Black Friday incroyables ici

Le PC portable Lenovo IdeaPad 3

Que ce soit pour le travail, la navigation sur le Web ou le streaming de médias, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 offre des prouesses fiables.

Équipé d'un processeur Intel Celeron N4500 et de 8 Go de RAM, le Lenovo IdeaPad 3 assure une expérience informatique fluide pour les tâches quotidiennes. L'écran possède une résolution de 1 920 x 1 080 pixels pour une qualité d'image nette, tandis que la fonction antireflet minimise les gênes visuelles.

Le stockage principal est géré par un disque de 128 Go, avec un espace largement suffisant pour vos fichiers essentiels. Le processeur graphique Intel UHD Graphics est capable de gérer des applications multimédias de base.

Avec une durée de fonctionnement de 10 heures, cet ordinateur portable vous accompagne toute la journée sans nécessiter de recharge fréquente.

Ce PC fonctionne sous le système d'exploitation Chrome OS, une expérience utilisateur simple et intuitive. Il est parfait pour les utilisateurs recherchant une solution informatique abordable et fiable. Avec son design élégant et sa polyvalence, le Lenovo IdeaPad 3 est prêt à répondre à vos besoins informatiques quotidiens.

Durant le Black Friday, le PC portable Lenovo IdeaPad 4 vous est proposé à seulement 279,99 € au lieu de 499,99 €.

Venez profiter d'offres Black Friday incroyables ici

Faites de bonnes affaires sur Cdiscount. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque.