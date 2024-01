Ce four à micro-ondes est le meilleur rapport qualité/prix du moment

Dans le domaine de l'électroménager, le four à micro-ondes de Panasonic est un bon rapport qualité/prix. Découvrez tous ses avantages et ne tardez pas à vous le procurer.

Un four à micro-ondes multifonctions Panasonic moins cher

Au lieu d'un prix précédent de 150,30 €, Amazon affiche actuellement le four à micro-ondes de Panasonic à 142,90 €. La remise d'environ 8 € reste modeste. Elle donne toutefois une occasion de se pencher sur les caractéristiques techniques d'un appareil à haute polyvalence.

Amazon ajoute des avantages supplémentaires, renforçant l'intérêt de son bon plan. La plate-forme vous offre la livraison et donne la possibilité de retourner votre achat dans les 30 jours. Un changement d'avis ? Un défaut sur l'emballage ? Aucune inquiétude à avoir avec cette formule.

Le site vous donne aussi la possibilité de régler en plusieurs fois, à travers 4 mensualités. Si votre budget est serré au lendemain des fêtes, ces facilités de paiement vous permettent de rééquiper votre cuisine avec plus de tranquillité.

Ne vous arrêtez pas là. Amazon présente d'autres offres à découvrir très vite. En cliquant sur l'un des liens de cet article, vous verrez des formules d'occasion directement sur le site. Il pourra aussi vous suggérer une multitude d'articles connexes dont vous profiterez au meilleur prix.

Le Panasonic, un four à micro-ondes hautement automatisé

Prenons un peu de temps pour vous en dire plus sur le four à micro-ondes conçu par Panasonic. La marque a conçu un appareil pour simplifier la vie en cuisine. Pour cela, il intègre 3 modes de décongélation et 8 programmes automatiques. Parmi eux, vous trouverez :

Les repas réfrigérés.

Les repas congelés.

Les légumes frais.

Les pizzas fraîches.

Les gratins congelés.

Non seulement cette solution vous garantit d'obtenir une cuisson adaptée à votre repas. Mais en plus, elle vous permet de sélectionner plus rapidement chaque paramètre, vous faisant gagner du temps.

D'autres fonctions s'ajoutent. La plus simple reste la Quick 30. Avec une seule touche, vous pouvez lancer une cuisson de 30 secondes. C'est l'option parfaite pour passer le moins de temps possible en cuisine. Si nécessaire, une autre fonctionnalité vous permet d'ajouter du temps supplémentaire.

Chaque paramètre est facilement accessible. La marque a réalisé un écran digital et une interface épurée. En plus des touches tactiles faciles à comprendre, il présente un design compatible avec n'importe quelle décoration intérieure. Quelle que soit l'ambiance de votre maison, ce four à micro-ondes ne dénote pas.

En plus de ses fonctionnalités, le Panasonic NN-K36NBMEPG reste un four à micro-ondes spacieux et puissant. Il affiche une puissance de 900W et une capacité de 24 litres. A l'intérieur, vous trouverez un plateau tournant de 288 mm. Il est idéal pour la cuisson de pizzas et d'autres grands plats.

Il prévoit aussi une sécurité enfant. Avec ces caractéristiques, le NN-K36NBMEPG s'adresse à tous les publics, aux personnes solitaires comme aux familles.

Le Panasonic NN-K36NBMEPG nous a séduit et nous espérons qu'il en sera de même pour vous. Si ce n'est pas le cas, restez chez Amazon : il y a une multitude d'alternatives à découvrir. Le site met en ligne de nouvelles remises tous les jours, faisant de lui un incontournable pour équiper son intérieur.