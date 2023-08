Ce petit barbecue à charbon trouvera forcément sa place dans votre jardin cet été

Avec les beaux jours, les grillades en plein air sont un véritable plaisir. Cdiscount propose une offre alléchante sur le barbecue à charbon Weber Classic Kettle 47 cm. Découvrez tous les avantages de se procurer ce modèle cet été.

Les caractéristiques du barbecue à charbon Weber Classic

Le barbecue à charbon Weber Classic Kettle 47 cm est un incontournable pour les amateurs de grillades. Avec sa conception robuste, il est conçu pour durer et vous offrir des performances de cuisson exceptionnelles.

Doté d'un diamètre de 47 cm, ce barbecue offre une grande surface de cuisson idéale pour préparer des repas pour toute la famille ou les amis. Sa grille en acier chromé est résistante et assure une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaitement maîtrisées.

Le Weber Classic Kettle 47 cm est équipé d'un système de ventilation réglable, vous permettant de contrôler la température avec précision. Vous pourrez ajuster la chaleur selon vos besoins et réaliser des grillades savoureuses.

Ce barbecue est muni d'un bac de cendres amovible pour faciliter le nettoyage. Après avoir profité de vos grillades, il vous suffit de retirer le bac de cendres et de le vider facilement.

Ce barbecue est équipé de roulettes solides pour une meilleure mobilité. Modèle compact et circulaire, vous pourrez le déplacer aisément selon vos envies, pour l'installer sur votre terrasse ou le ranger à l'abri après usage.

L'offre Cdiscount et les avantages d'acheter en ligne

Cdiscount est bien plus qu'un simple site de vente en ligne. En plus de vous offrir des produits de qualité à des prix compétitifs, Cdiscount assure un service client réputé pour sa réactivité et de nombreux avantages pour rendre votre expérience d'achat agréable. Il vous fera bénéficier de la livraison gratuite pour recevoir votre barbecue à domicile sans frais supplémentaires.

Le site marchand vous permet de régler votre achat en plusieurs mensualités, rendant l'acquisition de votre barbecue Weber Classic Kettle 47 cm plus accessible. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois, par exemple, pour un montant de 35,86 € par mois, sans frais supplémentaires. Cela vous permet de répartir votre paiement sur plusieurs mois et d'ajuster votre budget en fonction de vos besoins.

Cdiscount accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients. En cas de besoin, vous pouvez facilement retourner votre barbecue sans frais supplémentaires. La politique de retours gratuits vous assure une tranquillité d'esprit lors de votre achat en ligne.

Commander le barbecue à charbon Weber

