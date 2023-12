Ce réfrigérateur LG est actuellement en promotion chez Carrefour

Vous avez besoin d'un nouveau réfrigérateur, mais n'avez pas un budget conséquent ? Optez pour le réfrigérateur LG. Ce dernier, en plus d'être très performant, est également en promotion sur le site Internet de Carrefour.

Le réfrigérateur LG et son innovation InstaView

Le réfrigérateur américain InstaView LG révolutionne votre expérience culinaire avec des fonctionnalités innovantes. L'appareil dispose, en effet, de la technologie InstaView.

Cette dernière vous permet de voir ce qui se trouve à l'intérieur sans ouvrir la porte. Il suffit de toquer deux fois sur le verre teinté, et l'intérieur s'illumine instantanément. Cette fonctionnalité réduit ainsi la déperdition d'air froid et contribue à des économies d'énergie considérables. Elle vous offre également la possibilité de garder un œil sur vos aliments et d'accéder à ce dont vous avez besoin sans perturber la température intérieure.

Par ailleurs, le réfrigérateur est équipé d'un compresseur linéaire Inverter qui garantit un contrôle précis de la température avec un minimum de friction. Cela se traduit également par un fonctionnement plus silencieux et une consommation d'énergie réduite.

Bonne nouvelle, le réfrigérateur LG affiche actuellement une promotion intéressante sur le site Internet de Carrefour. L'appareil vous est proposé à seulement 1 599,99 € au lieu de 2 199,99 €. Une offre à ne pas manquer.

Achetez le réfrigérateur LG sur le site Internet de Carrefour

Réfrigérateur LG : entre fraîcheur, espace et confort

Le réfrigérateur LG offre une conservation de la fraîcheur de premier ordre grâce à des fluctuations de température minimales, maintenues à seulement 0,5 °C. Vos aliments restent frais plus longtemps. De votre côté, vous réduisez le gaspillage alimentaire.

Le rideau d'air froid assure une répartition uniforme du froid de l'avant à l'arrière du réfrigérateur. Cela améliore également la conservation des aliments dans la porte.

Avec un volume de rangement généreux de 635 L, ce réfrigérateur offre un espace de stockage sans compromis pour vos courses.

Le système Fresh Balancer régule l'humidité à l'intérieur du bac à légumes, garantissant la fraîcheur prolongée de vos fruits et légumes.

Enfin, son design est également très élégant. De couleur argent, le frigo s'intègre dans n'importe quelle cuisine moderne.

Découvrez les offres Carrefour

Vous souhaitez en savoir davantage sur le réfrigérateur LG présenté ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de Carrefour.