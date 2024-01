Cet aspirateur-balai Dyson vous accompagne pour moins de 300 €

Plus léger que son homologue Absolute, le V8 Motorhead comprend moins d'accessoires, ne vous apportant que l'essentiel. Il constitue une excellente option pour nettoyer aisément les différents recoins de votre maison.

Le Dyson V8 Motorhead, aussi puissant qu'endurant

Comme son nom l'indique, le Motorhead est équipé du moteur V8 de Dyson, l'un des plus efficaces jamais conçus par la marque. C'est simple : l'appareil réalise jusqu'à 110 000 tours/minute, créant une aspiration extrêmement puissante.

Associé à un ensemble de 14 cyclones Tier Radial, il produit une force centrifuge capable de capter même les poussières les plus microscopiques. L'enseigne le destine tout particulièrement aux moquettes et aux sols durs.

Sa motorisation est logée dans une conception acoustique étudiée pour absorber les chocs et les sons, rendant son utilisation plus agréable.

Le V8 Motorhead est un appareil sans fil. Il repose sur une batterie affichant jusqu'à 40 minutes d'aspiration. Il s'agit d'un chiffre sans baisse de régime : même lorsqu'il arrive en fin de charge, il présente la même qualité d'aspiration que s'il venait d'être rechargé.

Achetez l'aspirateur-balai Dyson V8 Motohead

Les fonctionnalités étendues de cet aspirateur-balai sans fil Dyson

L'engin dispose aussi d'autres fonctions. Il comporte un mode MAX permettant de venir à bout des saletés les plus incrustées pendant un maximum de 7 minutes.

Livré avec quelques accessoires, il se transforme en aspirateur à main en un instant. En plus des sols, il s'adresse au nettoyage des surfaces, de votre auto ou de vos escaliers. Une fois que votre ménage est terminé, sa conception autorise un vidage de son collecteur sans aucun contact. Cela vous assure de ne jamais vous salir les mains.

En plus du moteur, le V8 Motorhead comprend un filtre capturant les particules les plus fines, à commencer par les allergènes. Les personnes sensibles apprécieront l'air plus sain délivré par cet aspirateur.

Il s'accompagne d'une station d'accueil. Elle vous permet de gagner de la place dans votre maison et de désigner un espace dédié à la recharge de votre nouvel appareil.

Achetez l'aspirateur-balai Dyson V8 Motohead

Les détails du nouveau bon plan Rakuten sur l'électroménager

Ce bon plan s'inscrit dans une démarque beaucoup plus large. En ce moment, Rakuten propose des rabais pouvant atteindre 60 % sur des dizaines d'appareils électroménagers.

D'autres remises et avantages s'ajoutent. Si vous faites partie des personnes ayant souscrit au ClubR, vous profiterez d'un remboursement supplémentaire de 14,35 €. Profitez de l'offre pour en apprendre plus sur ce programme de fidélité.

L'offre s'accompagne d'une livraison gratuite. Si l'appareil reste toujours hors de votre budget, une alternative s'offre à vous pour en profiter malgré tout : le paiement en plusieurs fois. Avec des mensualités établies à 71,75 €/mois, cet équipement signé Dyson est à la portée de tous.

Découvrez les offres disponibles sur Rakuten

Rendez-vous sans tarder sur le catalogue du site : pour profiter des offres Rakuten.